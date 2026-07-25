República Dominicana obtiene cinco medallas en los JCC 2026

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SANTO DOMINGO.– La República Dominicana tuvo este sábado una jornada memorable en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar cinco medallas, incluida la primera de oro de la delegación anfitriona, consolidando un prometedor inicio en la principal cita deportiva de la región.

La gran protagonista del día fue la judoca Ana Rosa, quien se coronó campeona en la categoría de los -57 kilogramos al derrotar a la colombiana María Villalba por ippon, conquistando así la primera medalla dorada para el país y superando la actuación que registró en San Salvador 2023, donde obtuvo el bronce.

EN REMO

La cosecha dominicana comenzó en horas de la mañana con la medalla de plata obtenida por los remeros Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez, quienes estrenaron el medallero nacional en la prueba LM2X (doble par de remos cortos peso ligero masculino), celebrada en el Centro de Remo y Canotaje de la Presa de Rincón, en Monseñor Nouel.

EN JUDO

El judo volvió a convertirse en uno de los principales aportadores de preseas para la delegación quisqueyana. Estefanía Soriano se adjudicó la medalla de plata en la división de los -48 kilogramos, tras caer en una disputada final ante la panameña Nemesis Candelo.

Asimismo, Diego García Ramírez obtuvo el bronce en la categoría de los -60 kilos, mientras que Samantha Josefa conquistó el tercer lugar en los -52 kilogramos, luego de imponerse a la venezolana Leomaris Ruiz.

Con estos resultados, República Dominicana cerró la jornada con un balance de una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce.

EN TENIS DE CAMPO

En otras competencias, los tenistas dominicanos Nick Hardt, Peter Bertran y Ana Zamburek avanzaron a los cuartos de final en sus respectivas modalidades. Hardt, vigente campeón regional, superó con facilidad al cubano Denilson Martínez, mientras que Bertran venció al curazoleño Aydan Gómez. En dobles masculinos, ambos también sellaron su pase a la siguiente ronda.

En ciclismo contrarreloj, los representantes nacionales no lograron subir al podio. María Mirabal finalizó en la décima posición en la rama femenina, mientras que Erlin García y Joshua Hiciano ocuparon los puestos 15 y 18, respectivamente, en la competencia masculina.

Por su parte, en el torneo de taekwondo poomsae, Joel Vilorio concluyó en el quinto lugar, en tanto que Karla Ramos se retiró de la competición femenina.

La destacada actuación de los atletas dominicanos marca un auspicioso comienzo para la delegación anfitriona, que aspira a mantenerse entre las principales potencias deportivas de la región durante el desarrollo de los Juegos Santo Domingo 2026.

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