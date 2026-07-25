Migración detiene a 1,290 indocumentados y deporta 983

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó este sábado la detención de 1,290 extranjeros en condición migratoria irregular y la deportación de otros 983, como parte de los operativos de interdicción desplegados en distintas provincias del país.

La institución precisó que, desde las 4:00 de la madrugada, agentes migratorios, con el respaldo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutan un amplio operativo en Santiago de los Caballeros, reforzando su presencia en sectores como el centro de la ciudad, la avenida Valerio, Las Canelas, Navarrete y Cienfuegos, en Santiago Oeste.

De manera simultánea, las acciones se extendieron al Gran Santo Domingo, específicamente en Villa Mella, Villa Duarte y Manoguayabo, donde las autoridades investigan la presencia de ciudadanos haitianos sin documentación reglamentaria que operan en paradas de conchos y motoconchos.

Asimismo, la DGM informó que en las provincias La Vega y Espaillat fueron intervenidos centros nocturnos y establecimientos de entretenimiento, identificados a través de labores de inteligencia como lugares frecuentados o administrados por personas en situación migratoria irregular.

Según el reporte oficial, del total de detenidos, 1,056 personas, equivalentes al 82 %, fueron interceptadas por las unidades operativas de la institución, mientras que otras 234 (18 %) fueron entregadas por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y agentes de la Policía Nacional.

Las provincias con mayor número de interdicciones fueron Santo Domingo, con 119 casos; La Altagracia, con 94; Dajabón, con 93; Pedernales y San Pedro de Macorís, con 84 cada una; y Elías Piña, con 82. En conjunto, estas demarcaciones concentraron 556 detenciones, equivalentes al 52.48 % de las realizadas por los Agentes de Reacción Rápida (ARR).

La Dirección General de Migración destacó que mantiene una presencia operativa permanente en la zona fronteriza, polos turísticos y áreas de alta movilidad, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el control migratorio y garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de extranjería.

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