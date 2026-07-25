Ejército intercepta 49 haitianos indocumentados en Esperanza

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Valverde, R.D.– Patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron a 49 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo realizado en el municipio de Esperanza, provincia Valverde.

De acuerdo con un informe de la institución castrense, la intervención tuvo lugar en caminos vecinales ubicados en las proximidades del canal de riego del distrito municipal de Jicomé, donde los extranjeros intentaban evadir el puesto de chequeo de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Jicomé, adscrito al Ministerio de Defensa.

El grupo estaba integrado por 46 hombres, dos mujeres y un menor de edad, quienes no portaban documentación que acreditara su permanencia legal en el país.

Tras su detención, los indocumentados fueron trasladados bajo custodia a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, desde donde fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes de repatriación, conforme a lo establecido en la legislación migratoria vigente.

El Ejército de República Dominicana destacó que mantiene reforzadas las labores de vigilancia, patrullaje e interdicción tanto en la zona fronteriza como en otras áreas bajo su responsabilidad, con el objetivo de combatir el tráfico ilícito de migrantes y fortalecer la seguridad nacional.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar ejecutando operativos conjuntos para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y preservar el control territorial en los distintos puntos estratégicos del país.

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