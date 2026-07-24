El PRD propone medidas ante nuevo arancel 12.5% de EE. UU.

Mediante un comunicado, su presidente, Miguel Vargas Maldonado, calificó la situación como un problema de interés nacional y exhortó al Gobierno a actuar con rapidez para mitigar sus efectos.

Planteó cuatro medidas prioritarias para enfrentar el impacto del nuevo gravamen.

La primera consiste en una ofensiva diplomática y comercial en Washington, con el envío, en un plazo de 72 horas, de una comisión de alto nivel integrada por representantes del Gobierno y del sector productivo.

Además, propuso activar los mecanismos de consulta y solución de controversias contemplados en el tratado DR-CAFTA.

Como segunda medida, sugirió la puesta en marcha de un Plan Nacional de Verificación Laboral, que incluya auditorías independientes en los sectores señalados, el fortalecimiento de las inspecciones laborales y la implementación de mecanismos de trazabilidad para demostrar el cumplimiento de las normas internacionales.

MEDIDAS DE APOYO A SECTORES AFECTADOS

En tercer lugar, pidió establecer medidas temporales de apoyo a los sectores afectados y convocar una mesa permanente de diálogo entre autoridades, empresarios y trabajadores para proteger el empleo y la producción nacional.

Finalmente, planteó acelerar la diversificación de los mercados de exportación con el objetivo de reducir la dependencia comercial de Estados Unidos y ampliar la presencia de los productos dominicanos en Europa, América Latina y Asia.