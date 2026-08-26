Pilotos de RD, Argentina y PR competirán Motocross nacional

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EL PINO, La Vega.– Pilotos de República Dominicana, Argentina y Puerto Rico se reunirán este domingo en la pista internacional de El Pino, La Vega, para disputar la cuarta competencia puntuable del campeonato nacional de motocross, evento que reunirá a cerca de un centenar de corredores.

La jornada contará con la participación de los puertorriqueños Kevin Ceballos y Eduardo Morales, quienes ya entrenan junto a los pilotos dominicanos, mientras que para este miércoles se espera la llegada del argentino Lautaro Toro.

Pepe Caba, presidente de la comisión organizadora y miembro de la Federación Dominicana de Motociclismo, destacó el entusiasmo que ha generado la competencia y los trabajos realizados para acondicionar el trazado.

“Estoy muy complacido por lo que está aconteciendo actualmente. Hay un desbordante entusiasmo con esta competencia”, expresó Caba, quien explicó que se trabaja de manera permanente en la pista, incluyendo el uso de agua para controlar el polvo durante los entrenamientos.

La competencia comenzará a las 10:00 de la mañana y comprenderá 11 categorías: MX-1 y MX-2 para expertos, pre-expertos, Master A y B, novatos, 85cc, 65cc, súper pee wee, pee wee y principiantes. Todas disputarán dos mangas, de acuerdo con el tiempo establecido para cada categoría.

Líderes del campeonato

En MX-1 para expertos (450cc), Franklin Nogueras encabeza la clasificación con 136 puntos, seguido por Joshua Holsteinson, con 108, y el venezolano Daniel Bortolín, con 100.

En MX-2 (250cc), F. Nogueras Jr. lidera con 147 puntos, mientras Joshua Holsteinson suma 120 y Luis Martínez 104.

Seigel Ayala domina Pre-expertos con 137 puntos, seguido por Jorge Isaac Suárez, con 136, y Gabriel Alonso, con 100.

En Master A, Ariel Lora marcha primero con 150 puntos; en Master B, Tirso Martí lidera con 147.

Randy Liriano encabeza la categoría 85cc con 150 puntos, mientras Lisandro de los Santos lidera Novatos, con 144.

En 65cc, Franklin Morillo ocupa la primera posición con 138 puntos; Hamlet Veras domina Súper pee wee, con 150; Luis Alvarado encabeza Pee wee, con 97, y Richard González lidera Principiantes, con 136.

La competencia cuenta con el respaldo de Motores Gacela, Pancho Motors, Agregados Mora León, Pasteurizadora Rica, Ferretería Ochoa, Petronán, Repuestos Pacheco y otras empresas.

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