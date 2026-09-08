Piden a Luis Abinader renovar funcionarios RD en el exterior

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MADRID.- Comunicadores y líderes comunitarios dominicanos en Europa solicitaron al presidente Luis Abinader evaluar la labor de los funcionarios destinados en el continente y realizar cambios entre quienes llevan tiempo en sus puestos «sin ofrecer resultados visibles en beneficio de la diáspora».

Las declaraciones fueron realizadas a través de la emisora Tropical FM Madrid, durante un intercambio sobre el desempeño de los representantes del Gobierno dominicano en Europa y su relación con las comunidades residentes en el exterior.

Norberto Azor, comunicador y líder comunitario dominicano en Madrid, afirmó que es necesario conocer el trabajo que realizan esos funcionarios y determinar si están cumpliendo las responsabilidades para las cuales fueron designados.

«Señor presidente Luis Abinader, yo creo que ya debe acabarse el relajo. Hay funcionarios que llevan bastante tiempo y no se les ve la acción ni los resultados», expresó.

Sostuvo que el Gobierno debe revisar el desempeño de sus representantes en el exterior y adoptar las medidas necesarias para avanzar.

«Sobre todo aquí, en Europa, tenemos que saber la labor que se está realizando y cómo se está realizando. Hay funcionarios que tienen tiempo ahí y no se ve qué hacen ni a qué se dedican», cuestionó.

También señaló que la diáspora dominicana no debe ser tomada en cuenta únicamente durante los procesos electorales y luego quedar relegada hasta la llegada de una nueva contienda.

Azor propuso elaborar una lista de los funcionarios del Gobierno en el exterior cuya labor y resultados no sean conocidos por la comunidad.

RECLAMAN GENTE VINCULADA A LA DIÁSPORA

De su lado, Marcelino Peralta, comunicador y líder social, respaldó el reclamo y afirmó que muchos funcionarios no están respondiendo a las necesidades de los dominicanos residentes en Europa, solicitando que se tome en cuenta para estas funciones a personas vinculadas y conocedoras de las necesidades de la diáspora.

«Se necesita gente del pueblo, de las raíces dominicanas, personas a las que les duelan los dominicanos que vivimos en Europa», expresó Peralta.

A las críticas se sumó Alexander Bellance, comunicador dominicano residente en París, quien reconoció el avance en la profesionalización del servicio exterior pero consideró que la política de trabajo de muchos funcionarios está enfocada en cómo será valorada su gestión por el Gobierno dominicano y por el país de acogida, sin tomar suficientemente en cuenta a la comunidad.

«Lo poco que hacen, lo realizan sin un levantamiento ni consensuar con los líderes comunitarios y, por esa misma razón, no responden a las necesidades de la ciudadanía. Falta voluntad», sostuvo Bellance.

CUESTIONAN LABOR DEL INDEX EN EUROPA

La periodista dominicana Olga Capellán, residente en Barcelona, afirmó que la comunidad dominicana en Europa necesita una mayor atención de las autoridades nacionales.

Aunque reconoció que en Europa reside una cantidad menor de dominicanos que en Estados Unidos, resaltó la importancia de esta diáspora para el crecimiento económico de la República Dominicana mediante el envío de remesas.

Capellán cuestionó específicamente el trabajo desarrollado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Europa. Según manifestó, mientras en Estados Unidos observa la realización de algunas actividades, en territorio europeo la institución se limita en ocasiones a organizar reuniones virtuales, siendo insignificante el apoyo a las entidades dominicanas en España.

La periodista consideró que el nuevo canciller dominicano, Víctor Bisonó, debe llamar la atención de los directores y encargados del INDEX, tanto en el ámbito general como local, porque, a su juicio, no están desarrollando una labor que favorezca a los dominicanos.

Sostuvo que resulta grave que una institución creada para atender a la diáspora no sea capaz de responder cuando un dominicano atraviesa una situación de necesidad.

Los comunicadores coincidieron en reclamar una mayor vinculación de los funcionarios con la comunidad dominicana, así como una evaluación de su desempeño y de los resultados alcanzados.