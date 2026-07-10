Pide sanción RD$5 MM diarios a clínicas si afectan a los afiliados

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SANTO DOMINGO.- La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) depositó este jueves un recurso de amparo colectivo ante la Procuraduría para impedir la suspensión de los servicios de salud anunciada por la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) contra las ARS Primera y Futuro.

La institución también solicitó al tribunal imponer una astreinte de RD$5 millones diarios en caso de que una eventual decisión judicial sea incumplida.

PROTEGER A LOS AFILIADOS

La abogada Zuny Arias, en representación de la DIDA, explicó que la acción constitucional busca salvaguardar el derecho a la salud de más de un millón de afiliados, quienes, aseguró, no deben resultar afectados por el conflicto entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y los prestadores privados.

«Nuestra intención es que el diálogo prime y que bajo ningún concepto los afiliados tengan que pagar las consecuencias de un conflicto que corresponde a las ARS y a los prestadores de servicios de salud», expresó.

Arias aclaró que la DIDA no forma parte de las negociaciones entre ambas partes y que su función se limita a defender los derechos de los usuarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

ASTREINTE Y DECISIÓN JUDICIAL

La representante de la DIDA manifestó su confianza en que, debido al carácter expedito del recurso de amparo, el tribunal emita una decisión antes de que la suspensión entre en vigor.

Asimismo, reiteró la solicitud de imponer una multa diaria de RD$5 millones si las clínicas desacatan la orden judicial que disponga mantener la atención a los afiliados.

Al ser consultada sobre el conflicto entre el derecho a la salud y la libertad de empresa, Arias sostuvo que los afiliados no pueden convertirse en víctimas de diferencias contractuales entre las ARS y los prestadores de servicios.

Andeclip informó que la suspensión de servicios está prevista para iniciar el 14 de julio, aunque quedarán excluidas las emergencias y los pacientes hospitalizados.

an/am