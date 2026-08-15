UDC dice faltan aulas en la RD; exhorta declaren «emergencia»

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró necesario declarar una emergencia en el sector educativo ante el riesgo de que miles de estudiantes queden fuera de las aulas por falta de cupos, cuando se aproxima el inicio del nuevo año escolar.

Acosta Moreta dijo compartir la preocupación expresada por la Iglesia católica sobre las dificultades que enfrentan miles de niños y adolescentes para acceder a los centros educativos por falta de aulas.

Consideró válidos los planteamientos del obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, quien ha planteado la necesidad de unir al Gobierno y al sector empresarial para buscar soluciones.

PROPONE ALQUILAR LOCALES

El dirigente político propuso que, en las zonas donde las escuelas no estén en condiciones adecuadas o las obras aún no hayan concluido, el Gobierno alquile locales para habilitarlos temporalmente como aulas.

Asimismo, planteó que el sector privado facilite instalaciones que puedan ser acondicionadas para impartir docencia mientras se resuelve el déficit de espacios.

Advirtió que el tiempo apremia y que, ante el inicio del año lectivo, deben adoptarse medidas inmediatas para garantizar que los estudiantes no pierdan clases.

DESTACA APOYO A LOS ESTUDIANTES

Acosta Moreta reconoció los esfuerzos del Gobierno para garantizar desde el primer día el desayuno y el almuerzo escolar, además de la entrega de uniformes y otras facilidades.

Señaló que muchos estudiantes de las escuelas públicas proceden de hogares de bajos ingresos, por lo que requieren una atención especial al momento de iniciar el año escolar.

También planteó que se priorice el acceso de los estudiantes dominicanos a los cupos disponibles, debido a la presencia de miles de estudiantes haitianos matriculados en el sistema educativo nacional.

an/am