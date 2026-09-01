Petróleo supera los US$90 tras nuevos ataques de EEUU a Irán

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NUEVA YORK.– Los precios del petróleo se dispararon este martes y superaron nuevamente la barrera de los US$90 por barril, impulsados por la escalada militar entre Estados Unidos e Irán y el creciente temor a interrupciones en el suministro de crudo desde Medio Oriente.

El Brent, referencia internacional, cerró en US$94.65 por barril, un incremento de 4.6 %, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, avanzó 5.2 %, hasta los US$90.22.

La subida se produjo después de nuevos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y de acciones militares relacionadas con el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

La situación ha generado preocupación entre los operadores del mercado debido al riesgo de que se prolonguen las interrupciones del tránsito marítimo y se reduzca la disponibilidad de crudo y combustibles.

ESTRECHO DE ORMUZ CONSTITUYE PUNTO ESTRATEGICO MUNDIAL

El estrecho de Ormuz constituye un punto estratégico para el mercado energético mundial. La disminución del tráfico de buques petroleros en esa vía ha elevado la denominada prima geopolítica incorporada al precio del crudo.

Además del petróleo, el conflicto está presionando al alza los precios de los combustibles. Los futuros del diésel en Estados Unidos alcanzaron niveles no vistos en más de cuatro años, reflejando el temor a nuevas alteraciones en las cadenas de suministro.

La evolución de los precios dependerá en gran medida de la duración de las hostilidades y de si se logra restablecer un flujo normal de embarcaciones por el estrecho de Ormuz. Un deterioro adicional de la situación podría mantener la presión sobre los mercados energéticos y aumentar los riesgos inflacionarios a nivel global.

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