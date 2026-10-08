Petróleo de Texas sube 3,64 % y aumenta la presión sobre RD

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NUEVA YORK.– El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), referencia clave para el mercado energético de Estados Unidos, subió este jueves un 3,64 %, hasta los 91,49 dólares por barril.

Este aumento ocurre en medio de la preocupación por el incremento de los ataques contra buques petroleros en las proximidades del estrecho de Ormuz.

IMPACTO EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI aumentaron 3,21 dólares respecto al cierre anterior, en un mercado marcado por la incertidumbre sobre el suministro mundial de crudo y las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El comportamiento de esta referencia petrolera reviste especial importancia para República Dominicana, debido a que las variaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos influyen en los costos de importación y en la política de fijación semanal de los precios de los combustibles que aplica el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

No obstante, el precio local de las gasolinas, el gasoil y otros derivados no depende exclusivamente del WTI, sino también de las cotizaciones internacionales de los productos refinados, los costos de importación, el tipo de cambio y los subsidios dispuestos por el Gobierno.

ATAQUES EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

La presión sobre el mercado aumentó luego de que la Organización de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informara que diez buques cisterna fueron atacados en el estrecho de Ormuz entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, la cifra semanal más alta registrada este año, según un informe de la consultora Kpler enviado a EFE.

Los incidentes amenazan con interrumpir el tránsito de petróleo por una de las principales rutas energéticas del mundo y dificultan la recuperación del suministro.

TENSIONES ENTRE WASHINGTON Y TEHERÁN

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no atacará Irán antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre y aseguró que mantiene conversaciones productivas con Teherán.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, indicó que su país responderá a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra y confirmó que los contactos continúan mediante intermediarios.

Para República Dominicana, la evolución de esta crisis será determinante en los costos energéticos y en la presión que podrían enfrentar los precios de los combustibles en las próximas semanas.

an/am