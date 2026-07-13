PERU: RD reafirma compromiso con la cooperación hemisférica

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CUSCO, Perú.- El ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, participó en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), principal foro político hemisférico en materia de defensa, donde reafirmó el compromiso del país con la cooperación regional, la interoperabilidad y el desarrollo de capacidades conjuntas frente a los desafíos comunes de seguridad.

El encuentro reunió a ministros de Defensa y altas autoridades civiles y militares de más de 30 países del continente. La agenda abordó temas estratégicos como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, amenazas híbridas, ciberdefensa, protección de infraestructuras críticas, respuesta ante desastres y los efectos del cambio climático.

Fernández Onofre subrayó que las amenazas actuales trascienden fronteras y exigen una respuesta coordinada entre los Estados, basada en la confianza, el intercambio de información y la cooperación permanente.

Señaló que las instituciones de defensa deben seguir fortaleciéndose para incrementar la resiliencia nacional y desarrollar capacidades interoperables que permitan actuar con eficacia en escenarios cada vez más complejos.

Como ejemplo del compromiso dominicano, presentó la Operación Quisqueya Solidaria 2026, desplegada tras los terremotos en la República Bolivariana de Venezuela. La misión incluyó equipos especializados de búsqueda y rescate y asistencia humanitaria, evidenciando la capacidad del país para responder de forma rápida y coordinada ante emergencias internacionales.

“El ministro expresó que la cooperación hemisférica es hoy una necesidad estratégica. Las capacidades compartidas son las que fortalecen la paz, salvan vidas y generan confianza entre las naciones”, destaca el comunicado.

La participación dominicana en la CMDA fortalece las relaciones bilaterales y multilaterales, amplía los mecanismos de cooperación en defensa, facilita el intercambio de experiencias y consolida alianzas estratégicas para la seguridad y estabilidad de las Américas.

Como resultado de la conferencia, los ministros y jefes de delegación suscribieron la Declaración de Cusco, documento que reafirma el compromiso de los Estados con el diálogo político-estratégico, la cooperación hemisférica en defensa, la generación de confianza mutua y el desarrollo de capacidades conjuntas para contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad regional.

Al concluir, Fernández Onofre reiteró la voluntad de la República Dominicana de continuar trabajando junto a las demás naciones del hemisferio para construir una región más segura, resiliente y solidaria.