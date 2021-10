Periodistas visitan hoteles en Puerto Plata y Punta Cana

SANTO DOMINGO.- Los hoteles Be Live Collection Marien Puerto Plata y Be Live Collection Punta Cana Adults Only recibieron la visita de periodistas de diferentes medios de comunicación, quienes conocieron las instalaciones y disfrutaron durante tres días de las amenidades de ambos establecimientos.

Las visitas se produjeron del 1 al 3 de octubre al Be Live Collection Marien Puerto Plata, y del 8 al 10 de octubre al Be Live Collection Punta Cana. Asistieron periodistas del Listín Diario, Multimedios El Caribe, El Mismo Golpe, Teleradio América, Teleantillas y Neón FM.

Los comunicadores fueron recibidos en el VIP Lounge, con un cóctel de bienvenida por el equipo comercial de ambos hoteles. Además, pudieron disfrutar de las ofertas gastronómicas de los restaurantes Órale, Rodizio y Lobster, aparte de los restaurantes buffet y el Bar Presidencia.

Durante las visitas los periodistas conocieron las instalaciones de ambos hoteles, con cómodas habitaciones para vivir unas placenteras vacaciones, y disfrutaron de las amenidades como las paradisiacas playas, piscinas, gimnasios, juegos acuáticos, y diversión y entretenimiento como show artísticos nocturnos.

El Be Live Collection Marien, situado en Puerto Plata, es una instalación 5 estrellas de 584 habitaciones con servicio Todo Incluido, con un maravilloso paisaje de playas paradisiacas, diversión y entretenimiento, perfecto para pasar unas vacaciones de playas y relajación, en pareja o familia.

El Be Live Collection Punta Cana Adults Only es un exclusivo complejo turístico, solo para adultos, de 403 amplias y confortables habitaciones, con modernas instalaciones, jardín y piscinas, ambiente privilegiado y único.

La cadena Be Live posee en todas sus instalaciones las certificaciones internacionales de seguridad sanitaria Posi Check, Intertek Cristal y Safe Travels, que garantizan que el personal cumple con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de infecciones, especialmente la COVID-19, así como el uso de mascarillas, distanciamiento físico en los espacios cerrados y gel desinfectante para los clientes.