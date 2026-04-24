Trump y el riesgo real de perder el Congreso en 2026

El autor es educador y político. Reside en Nueva York.

POR HECTOR RAMIREZ

Lo ocurrido el 21 de abril, en Virginia, Estados Unidos, no fue un simple tecnicismo electoral. Fue una señal política clara. Los votantes aprobaron una enmienda que permite redibujar los distritos congresuales antes de las elecciones de medio término de 2026. En términos prácticos: el tablero donde se reparten los escaños en la Cámara de Representantes se acaba de mover… y no a favor de los republicanos.

Ese “sí”, impulsado por los demócratas, tiene implicaciones directas. Hoy los republicanos sostienen una mayoría mínima, alrededor de 217 escaños frente a 213 demócratas. En ese contexto, perder 3 o 4 distritos en un solo estado no es un ajuste menor: puede ser la diferencia entre controlar la Cámara o perderla.

Y eso es exactamente lo que está en juego.

Qué es el redistricting y por qué esto no es un tecnicismo

El redistricting es el proceso de redibujar los distritos electorales. En teoría, es un ejercicio técnico que se hace cada diez años tras el censo. En la práctica, es una de las herramientas más poderosas para inclinar el resultado de una elección sin cambiar un solo voto.

“Virginia tiene 11 escaños en la Cámara de Representantes. Eso no cambia. Lo que cambia es cómo se agrupan los votantes dentro de esos 11 distritos. Actualmente, la delegación se divide en 6 demócratas y 5 republicanos, pero con el nuevo mapa, varios distritos hoy en manos republicanas pasan a ser competitivos, y las proyecciones apuntan a que los demócratas podrían escalar hasta 8 o incluso 9 de los 11 escaños.”

Ahí está el detalle.

La redistribución no cambia a los votantes, pero sí cambia la composición de cada distrito. Áreas que antes estaban agrupadas de forma favorable a los republicanos pueden ser reconfiguradas para incluir comunidades con mayor inclinación demócrata. Pero igual de importante, bastiones conservadores pueden ser divididos entre varios distritos, diluyendo su peso electoral. Es decir, no solo se suman votos donde conviene; también se fragmentan donde estorban.

No se trata de mover líneas en un mapa, se trata de mover probabilidades de poder, y Virginia no está sola. Esto no es un caso aislado: es parte de una disputa nacional por el Congreso.

El redistricting no es de un solo partido

El redistricting no es exclusivo de los demócratas. Donde tienen control, los republicanos también lo utilizan.

Estados como Texas, Florida, Georgia y North Carolina han sido escenarios de redibujos favorables al Partido Republicano. Pero hay una diferencia importante: En varios de esos estados, los mapas ya han sido optimizados políticamente en ciclos anteriores. El margen para seguir ajustando sin generar consecuencias es más limitado.

Porque el redistricting también tiene riesgos:

• Riesgo legal: tribunales pueden invalidar mapas

• Riesgo político: puede generar reacción del electorado

• Riesgo técnico: asegurar demasiado un distrito puede debilitar otros

En otras palabras, no siempre es posible redibujar más sin pagar un costo.

Las midterms: el momento en que el poder se pone a prueba

Las elecciones de medio término no son una elección más. Son el punto donde el electorado evalúa al presidente.

Se renuevan:

• Los 435 escaños de la Cámara

• 35 escaños del Senado

Y casi siempre ocurre lo mismo: el partido en el poder pierde terreno, no por casualidad, sino por desgaste, economía, decisiones impopulares. Todo termina reflejándose en las urnas.

Cuando el electorado corrige: lo que dice la historia

La historia no deja muchas dudas.

Harry S. Truman (1946)

Inflación fuera de control, huelgas, frustración general.

Perdió Cámara y Senado.

Dwight D. Eisenhower (1954)

Recesión y desempleo.

Perdió ambas cámaras.

Bill Clinton (1994)

Exceso político percibido.

Perdió ambas cámaras.

Barack Obama (2010)

Economía débil y reacción a reformas.

Perdió la Cámara con una derrota histórica.

Donald Trump (2018)

Polarización y desgaste.

Perdió la Cámara.

El patrón es claro: cuando las condiciones se deterioran, el electorado ajusta el balance de poder.

Trump hoy: un escenario que recuerda otros momentos de desgaste

La situación actual de Donald Trump presenta varios de esos elementos:

• Aprobación general entre 33% y 36%

• Economía alrededor de 30%

• Manejo de Irán cerca de 32%

• Solo 26% lo percibe como equilibrado

No es solo el nivel. Es la combinación.

Los frentes abiertos que complican el panorama

No es un solo problema. Son varios al mismo tiempo.

Irán

Escalada, incertidumbre, impacto económico.

Economía

Costo de vida alto y percepción negativa.

Aliados

Tensiones innecesarias.

Rupturas internas

Choques con Tucker Carlson, Elon Musk y Marjorie Taylor Greene.

El Vaticano

Ataques al Papa Leo XIV.

Epstein

Ruido interno y desgaste político.

Cuando todo eso se acumula, deja de ser coyuntural.

Las señales ya están apareciendo

• Victoria demócrata en Nueva Jersey

• Avance progresista en Wisconsin

• Reducción de ventajas republicanas en distritos seguros

No definen el resultado final. Pero apuntan en una dirección.

Virginia y lo que viene

Virginia no decide una elección nacional por sí sola. Pero puede inclinarla, porque aquí no se están sumando escaños. Se está cambiando quién los gana.

En una Cámara definida por márgenes mínimos, eso es suficiente.

Si los demócratas logran combinar:

• Ventaja en mapas

• Descontento económico

• Movilización electoral

el resultado puede cambiar.

“El poder no se pierde de golpe. Se pierde cuando desde el poder se acumulan errores, se desconecta del electorado y se subestima el costo político de cada decisión.”

El Sí de Virginia es una de esas señales.

Y como lo muestra la historia esta señal en noviembre, puede marcar el ultimo clavo al ataúd político de Trump y el partido republicano.

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