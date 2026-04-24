Dominicana mantiene liderazgo mundial en cigarros premium

NEW ORLEANS, Estados Unidos. –El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández Guzmán, informó que el país mantiene el liderazgo mundial en elaboración y exportación de cigarros premium, según estadísticas recientes del sector.

Guzmán indicó que la industria tabacalera fabrica más de 196 millones de cigarros a mano cada año, la mayoría de los cuales son exportados a 148 países, siendo Estados Unidos su principal socio comercial.

Precisó que la nación caribeña ocupa el segundo lugar en este renglón a nivel global, sólo superado por Nicaragua.

Así lo expresó al intervenir en la Convención de la Asociación de Cigarros Premium de los Estados Unidos denominada PCA 26: Back in the Big Easy, realizada en el New Orleans Ernest Memorial Convention Center de la ciudad de New Orleans.

A la reunión asistieron miembros de la Asociación de Productores de Cigarros de República Dominicana (PROCIGAR) y de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos (ADOCITAB).

RESALTA IMPORTANCIA DEL EVENTO

Resaltó que es la primera vez que INTABACO participa como invitado en este importante evento internacional.

Sostuvo que se trata de un espacio clave para el intercambio comercial, promoción, innovación y posicionamiento del tabaco dominicano ante 250 expositores internacionales y más de 5,000 visitantes.

Guzmán señaló que numerosas tabacaleras de su país expusieron sus productos y servicios en atractivos stands que fueron visitados por miles de personas en el Centro de Convenciones y durante la Noche de Cigarros Dominicanos realizada por PROCIGAR.

CALIDAD Y SABOR DISTINGUEN LOS PREMIUM DOMINICANOS

Resaltó que los cigarros premium dominicanos son reconocidos mundialmente por su elaboración totalmente artesanal, calidad, sabor, añejamiento prolongado, variedad de capas, textura elástica, aroma equilibrado y una composición armoniosa de aceites y nicotina.

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