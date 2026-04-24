Otorgan Premio de Literatura Infantil a César Sánchez Beras

SANTO DOMINGO. – El escritor César Sánchez Beras mereció el Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil correspondiente a 2026, en atención al volumen, calidad de su obra y a la defensa de los valores culturales que representan la identidad y defensa de la dominicanidad.

Además, el jurado tomó en cuenta que Sánchez Beras posee dominio de la expresión dirigida al público infantil y una poética lúdica que muestra una visión matizada y rica del entorno social.

“Sánchez Beras produce una literatura infantil armoniosa y apegada a la defensa de los valores culturales que representan nuestra identidad y la defensa de la dominicanidad”, reza el veredicto.

El anuncio lo hizo el director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), el escritor y académico Rafael Peralta Romero, durante una rueda de prensa celebrada en la sala Carmen Natalia de la institución.

EL JURADO

El jurado estuvo integrado por Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua; Manuel García Arévalo, presidente del Voluntariado de la Biblioteca Nacional, y Julio Cuevas, docente de Literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

También formaron parte Amerfi Cáceres, directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana; Eleanor Grimaldi Silié, ganadora del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2025, y Rafael Peralta Romero, director de la BNPHU.

El Premio de Biblioteca Nacional Literatura Infantil fue instituido por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, para reconocer la obra de por vida de un escritor dedicado a la literatura para niños y jóvenes.

El galardón, dotado de un millón de pesos, ha sido entregado a los escritores Lucía Amelia Cabral (2021), Margarita Luciano López (2022), Miguel Phipps Cueto (2023), Brunilda Contreras (2024), Eleanor Grimaldi Silié y ahora a César Sánchez Beras.

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