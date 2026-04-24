Daniel Martínez presentará nueva obra sobre Sainaguá

SAN CRISTOBAL.- El doctor Daniel Martínez Garcés presentara aquí el jueves 30 del presente mes su libro El Alma de mi aldea, en el que expone -por segunda vez- relatos de Sainaguá, su comunidad natal.

El acto tendrá efecto as las 6:30 de la tarde ene Centro Universitario UASD San Cristóbal (antigua Escuela Normal Américo Lugo).

En la obra, Martínez detalla costumbres, modos de vida, diversiones, actos mágicos-religiosos, formas de vida y otros asuntos pintorescos de su lar nativo, ubicado a corta distancia al Sur de la ciudad de San Cristóbal.

Médico de profesión, antiguo dirigente clubístico y profesor universitario, Martínez nació en Sainaguá en 1949.

En el 2020 editó el opúsculo “Gente simple de mi aldea”, contentivo de múltiples temas de puro sabor pueblerino, íntimamente ligados al discurrir armonioso y apacible del conglomerado de Sainaguá.

Ese opúsculo se dio a conocer con fuerza en el 2022 a raíz de la Feria Internacional del Libro celebrada en Santo Domingo en ese año, provocando gran interés en los nativos de Sainaguá y San Cristóbal.

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