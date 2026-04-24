Feria del Libro del Cibao destaca talento regional en Dominicana

Santo Domingo, 24 abr.- La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 se consolida hoy en la República Dominicana como un importante espacio de encuentro para la literatura y el arte, destacando el talento de diversas provincias del norte del país.

El evento incluye lecturas literarias, presentaciones de obras, exposiciones musicales y conferencias, consolidando una programación orientada a fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y el sentido de pertenencia cultural.

La jornada inició en el pabellón El Poder de las Buenas Palabras, con lecturas a cargo de Johanna Díaz y Karla Mya Núñez, quienes resaltaron la literatura como una herramienta esencial para el desarrollo del pensamiento crítico y la empatía en la sociedad.

Uno de los momentos centrales tuvo lugar en el pabellón de Identidad y Ciudadanía, donde autores de la provincia Monseñor Nouel presentaron sus obras.

Representantes de la Unión de Escritores destacaron su labor como «custodios de la memoria histórica», y subrayaron que la creación literaria desde las provincias constituye un acto de resistencia cultural.

En ese espacio también se puso en valor la diversidad de géneros cultivados, desde la poesía social hasta la investigación histórica, como elementos fundamentales para comprender la identidad nacional.

La programación de la feria incluyó una presentación de la banda de música de la Escuela de Bellas Artes de La Vega, en la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao, donde se interpretaron piezas representativas del cancionero popular de La Vega y Villa Altagracia. Como parte del cierre de la jornada, en el pabellón del Cómic se desarrolló la conferencia «El método Greb: ideas azules», impartida por Guillermo Molina, en la que se abordaron estrategias creativas vinculadas a la narrativa visual.

La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Ministerio de Cultura, orientadas a fomentar la producción artística y el acceso a la cultura en la región del Cibao.

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