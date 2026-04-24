Plantea blindar sistema político y evitar dinero ilícito campaña

SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó una serie de propuestas de alto impacto para blindar el sistema político dominicano contra la infiltración de recursos ilícitos.

El vicepresidente ejecutivo la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, en misiva dirigida al senador Pedro Catrain, presidente de la Comisión Especial que estudia el Proyecto de Ley sobre integridad y control del financiamiento político, planteó exigencias que cambiarían las reglas del juego para todo aspirante a cargos electivos.

La propuesta central de la entidad busca que la transparencia no sea una promesa de campaña, sino un requisito previo y auditable ante las autoridades tributarias.

REQUISITO OBLIGATORIO DECLARACION DE PATRIMONIO

El jurista recomienda que se establezca como requisito obligatorio para cualquier ciudadano que aspire a una candidatura la presentación de una declaración jurada de patrimonio ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Dijo que el aspirante deberá transparentar sus bienes y finanzas correspondientes a los últimos tres años previos a su postulación.

Afirmó que esta medida busca detectar incrementos injustificados de bienes antes de que la persona llegue al poder, evitando que las candidaturas sean utilizadas para el lavado de activos.

RESPONSABILIDAD PENAL PARTIDOS Y CANDIDATOS

La propuesta de la Finjus, no solo apunta a los individuos, sino que traslada una carga de responsabilidad a las organizaciones políticas, exigiendo mecanismos de «debida diligencia obligatoria».

Castaño Guzmán dijo que los partidos estarían obligados a verificar antecedentes vinculados a corrupción, narcotráfico y crimen organizado de sus candidatos y donantes.

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