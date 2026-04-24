Huracán mató cónsul RD en Cuba

El nueve de noviembre de 1932 un poderoso huracán, que hoy se estima de categoría cinco, con vientos máximos de aproximadamente 280 kilómetros por hora, atravesó la isla de Cuba, dejando a su paso una estela de muerte, destrucción y desolación.

El fenómeno, con un radio de 65 kilómetros de extensión fuera de su centro, tocó tierra a las diez de la mañana, en la provincia de Camagüey, dejando secuelas de horror en toda la región Central de Cuba. Era miércoles cuando la desgracia se ensañó contra el pueblo cubano.

El huracán destruyó el puerto de Nuevitas, el pueblo de Santa Lucía, parte del centro histórico de Camagüey, antiguamente llamado Puerto Príncipe, y siguió su ruta destructora hasta las comunidades de La Jagua, Arroyo Blanco, Santa Beatriz y Santa Cruz del Sur.

Los primeros informes sobre el huracán se conocieron en el país gracias a un cablegrama enviado por el cónsul general en La Habana, Pablo Cabral Báez, y reproducido el 11 de noviembre de 1932 por el periódico Listín Diario, dando cuenta de que había desaparecido el buque “Yara” y que podría haber sido devastado el pueblo de Santa Cruz del Sur.

Ese día, el presidente de la República, general Rafael Leónidas Trujillo Molina, envió un mensaje de condolencias al presidente de Cuba, general Gerardo Machado:

“Su Excelencia, General Gerardo Machado,

Presidente de la República, La Habana.

Con motivo del terrible desastre que ha llenado de duelo y desamparo toda una región laboriosa y próspera de la hermana República, presento a Vuestra Excelencia el testimonio de mi personal condolencia junto con la expresión sincera del sentimiento con que el Gobierno y el pueblo de la República Dominicana se mantienen identificados en esta hora de dolor con el Gobierno y el Pueblo de la República de Cuba.

Rafael Leónidas Trujillo

Presidente de la República Dominicana”.

Bonilla Atiles

En Santa Cruz del Sur, un viejo pueblito portuario cubano, vivía el cónsul dominicano en Camagüey, José Julián Bonilla Atiles, quien estaba casado con una dominicana.

El 13 de noviembre, el ministro plenipotenciario de la República Dominicana en Cuba, Osvaldo Bazil, envió un cable al ministro de Relaciones Exteriores, que era Max Henríquez Nureña, en el cual daba cuenta de la destrucción de Santa Cruz del Sur, donde pereció el cónsul Bonilla Atiles.

El Listín Diario, del 14 de noviembre, trae un reportaje titulado “Confirmada la muerte del cónsul Bonilla en Santa Cruz del Sur, Cuba”, en el cual se informaba que la familia del cónsul dominicano había sobrevivido.

En la publicación, Listín Diario expresa su pésame a los hermanos del cónsul que residían en Santo Domingo. Eran ellos Pedro Pablo, Carmen Julia, Rafael y José Antonio Bonilla Atiles.

En los días siguientes, la Cruz Roja Nacional, bajo la dirección del doctor Luis E. Aybar, fue en socorro del pueblo cubano, enviando ayuda en medicamentos y alimentos.

El 11 de noviembre, las autoridades de La Habana pudieron llegar hasta Camagüey y Santa Cruz del Sur, en un buque norteamericano, pudiendo constatar la destrucción del huracán, que dejó más de tres mil muertos y cerca de mil heridos.

Sobre los hermanos del cónsul fallecido, uno de ellos, José Antonio Bonilla Atiles, llegó a ser ministro plenipotenciario en Venezuela en 1937, y en 1962 fue secretario de Relaciones Exteriores. En 1963 fue cónsul en Puerto Rico y luego fue designado representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde estaba cuando estalló la revolución de abril de 1965.

Los hermanos Bonilla Atiles eran hijos de los esposos Pablo Bonilla Mas y Carmen Nicolasa Aquiles Sánchez. José Julián nació el 16 de diciembre 1892, en el Distrito Nacional (FamilySearch). En el reporte sobre la muerte del cónsul, no he encontrado referencia de que haya dejado descendencia alguna.

ceyba@hotmail.com

jpm-am