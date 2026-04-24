PLD denuncia que el Gobierno despilfarra fondos públicos

Cuello dijo este 23 de abril del 2026 que “Si queremos consensos de verdad empecemos por aquí, eliminando las duplicidades que tiene el Estado, reducir estructuras y ofrecer más resultados”.

SANTO DOMINGO. – La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, cuestionó la creación de instituciones en el Gobierno central, que generan gastos innecesarios, mientras pide sacrificios a la gente y aumenta costos de los servicios.

En un audiovisual publicado en sus canales sociales, Cuello pone de ejemplo la entidad ECO5RD, creada en el 2023, destinada al manejo de residuos sólidos, que opera con un presupuesto superior a los 1,000 millones de pesos.

Sostiene que las labores de ECO5RD ya están asignadas por ley a otras instancias, tales como ayuntamientos municipales, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Fideicomiso de Desarrollo Sostenible.

En la introducción de su denuncia, la lideresa del PLD dice que el presupuesto asignado a esta nueva entidad supera al del Tribunal Superior Electoral (TSE) y al Ministerio de la Juventud, situándose casi al nivel del Ministerio de la Mujer.

Explica que en los últimos cuatro años se han destinado más de 4,000 millones de pesos a este tipo de duplicidades, equivalente a un gasto diario aproximado de 2.7 millones de pesos.

¿Eso es fortalecer el sistema?, se pregunta para responder de manera negativa.

INNECESARIA DUPLICIDAD DE FUNCIONES

Argumenta Cuello que la duplicidad de ocupaciones no fortalece el sistema estatal, sino que lo desordena y encarece sin resultados proporcionales.

Hace referencia al consenso que se pregona del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno y planes de austeridad que no se cumplirán con la práctica de iguales funciones.

“Si queremos consensos de verdad empecemos por aquí, eliminando las duplicidades que tiene el Estado, reducir estructuras y ofrecer más resultados”, argumenta.

Concluye que tales decisiones no fortalecen el sistema estatal, sino que lo desordena y encarece, sin resultados que favorezcan la población.

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