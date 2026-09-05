Periodistas de RD al servicio del sionismo y imperialismo (Opinión)

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1 – Los videos de María Corina Machado abundan pidiendo a Israel y a Estados Unidos que invadan Venezuela. De esa serie hay uno especial donde ella declara: “A Venezuela la quiero sin gasolina, sin luz, sin agua…”

2 – Por otro lado, existen numerosos videos en los que los principales opositores al chavismo solicitan las sanciones que han destruido la economía venezolana y en los que, además, como María Corina Machado, imploran con fervor una intervención de Estados Unidos e Israel para derrocar a Maduro. Existen otros videos donde estos personajes expresan su apoyo al pillaje de Citgo, cuyo valor se estima entre 350 y 600 mil millones de dólares y en los que han secundado la ratería de Monómeros Colombo-venezolano, valorado entre 350 y 600 millones de dólares.

3 – También, hay documentos que evidencian el respaldo de esta oposición al congelamiento de las reservas internacionales del país, tanto en dólares como en oro. Las reservas en dólares suman aproximadamente 10 mil millones, mientras que las de oro, 31 toneladas métricas de lingotes están valoradas en más de 5 mil millones de dólares. Para colmo, también hay evidencias de que esta oposición ha avalado los sabotajes para destruir a PDVSA, el sistema eléctrico y la paz social del país, siendo los protagonistas de las “guarimbas” que tantas muertes, sufrimiento y destrucción ha generado a los venezolanos.

4 – En aquellas “guarimbas”, multitud de gente grosera y vulgar, drogada, furibunda se tomaban las calles, matando, destruyendo e incendiando todo lo que encontraban a su paso. Luego, cuando los vándalos eran hechos prisioneros por sus delitos contra la propiedad pública y privada y por sus crímenes de sangre, los dirigentes de la oposición y la prensa internacional al servicio de las transnacionales petroleras dirigidos por la USAI y la CIA, salían en su defensa, afirmando que eran presos políticos. En estas barbaries llegaron hasta a quemar vivas a 36 humildes personas del pueblo por el simple hecho de considerarlas chavistas.

5 – Entre los opositores venezolanos más destacados en la conspiración diabólica contra los intereses de su propio país, se encuentran: María Corina Machado, Juan Guaidó, Julio Borges, Henry Ramos Allup, Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski, Juan Pablo Guanipa y decenas más. Todos ellos se han hecho megamillonarios robando a manos llenas los fondos venezolanos que el imperialismo ha puesto en sus manos, dizque – para según ellos – liberar a Venezuela de la “terrible dictadura”, que según ellos lidera el narcotráfico en Centro y Sur América.

El contexto histórico para entender la Venezuela de hoy

6 – Venezuela, actualmente, de hecho, es una colonia yanqui, un absurdo, si tomamos en cuenta la lucha antiimperialista de Chavez y el chavismo autentico. A partir del 3 de enero del año en curso (2026), en Venezuela han sucedido una serie de acontecimientos que han cambiado por completo el panorama político, social y económico de ese sufrido país: El secuestro de Nicolas Maduro por parte de EE.UU. con la colaboración del añillo palaciego que traicionó a ese presidente y al chavismo, la ocurrencia de un terremoto con altas probabilidades de que haya sido producido artificialmente, a seguidas un invasión militar norteamericana, la confesión de Donald Trump proclamando que el petróleo de Venezuela le pertenece a Estados Unidos, el interés confeso de ese gobernante de que Venezuela pase a ser un estado norteamericano, Estados unidos toma el control militar y económico de ese país con la colaboración de los traidores a Maduro y al chavismo, depósito de 13 mil millones de dólares de la venta de petróleo venezolano en cuentas del tesoro norteamericano y administrarlas, apropiarse por cien años de 17 campos petroleros para asegurar a las empresas estadounidenses 65 mil millones de barriles de petróleo que representan el 21,5% de las reservas totales de crudo de Venezuela con los cuales Trump pretende duplicar las reservas petroleras probadas de Estados Unidos.

7 – Por los primeros 25 años –dice Trump–, Venezuela recibirá unos 200 mil millones de dólares, es decir, 8 mil millones por año (una chilata). Cualquiera con el conocimiento de como son los negocios del yanqui, sabrá, que si se han calculado 200 mil millones para Venezuela, para las empresas estadounidenses serán 200 mil billones de dólares. De esta situación es fácil colegir, que las fuerzas Armadas, el Pentágono, Wall Street, el sionismo, la CIA, las grandes corporaciones petroleras y mineras y los bancos estadounidenses, están en control total de Venezuela. El país cuna de Bolivar, está colonizada.

8 – ¿Cómo llegó este gran país a esta situación tan deplorable? Para comprender este fenómeno es necesario conocer los acontecimientos que en su totalidad conforman esta historia. Como es imposible desarrollarlo con artículos, por ello, en esta ocasión solo abordaremos los puntos claves que nos pueden dar una panorámica que a grandes rasgos que nos pueden ilustrar de tan complejo acontecimiento. Muchos analistas nos han hablado de sus entresijos. Uno de ellos es el analista geopolítico Moisés Rosario Hernández; al respecto él nos dice lo siguiente:

9 – Hugo Chavez llegó al poder el 2 de febrero de 1999. Desde su inicio, Chávez nacionalizó la renta petrolera, redujo la desigualdad y desafió al dólar con el ALBA, el Banco del Sur y el Petrosur. Antes de Chávez, el 80% de los venezolanos vivía en pobreza. Bajo su gobierno, la pobreza extrema cayó del 43% al 7%. La economía venezolana tuvo un crecimiento del 37% en tres años. Su gobierno socialista era soberanía política, social, económica y energética aplicada al servicio del pueblo.

10 – A las reformas de Chavez, Washington respondió con un castigo sistemático. Golpe de Estado en 2002, paro petrolero financiado externamente en 2002-2003, sanciones que bloquearon medicamentos y alimentos, y una campaña mediática global para demonizar al líder que se atrevió a decir que el petróleo no era de las transnacionales, sino de los venezolanos.

11 – Chávez no fue castigado por su supuesto autoritarismo: fue castigado por nacionalizar el petróleo, desafiar el dólar y atreverse a construir un mundo sin FMI ni Banco Mundial, por entender que la soberanía se construye sobre la base de la soberanía económica. En fin, Chavez no fue un autoritario, sino un antimperialista que entendió que la independencia no se declara, se construye. Chavez no fue un dictador, sino un hombre que quiso construir un mundo más justo. Esas ideas y acciones contrarias al imperialismo, no se toleran, por eso lo satanizaron y lo enfrentaron hasta matarlo.

12 – Por la situación de caos y carestía a que ha llegado Venezuela por causa de las sanciones, los sabotajes a PDVSA y al sistema eléctrico, y por las conspiraciones de la oposición contra su propia patria, la prensa occidental lo ha llamado «fracaso del socialismo». En sus críticas, esta prensa omitió la realidad de un país bajo asedio económico sistemático y brutal, por haber desafiado el orden financiero de Occidente y al imperialismo yanqui. Fin de la cita.

No era democracia, era petróleo

13 – En Facebook, Erick Gutiérrez postea el artículo siguiente: Finalmente cayó la máscara. Estados Unidos pasó años hablando de “libertad”, “derechos humanos” y “ayuda al pueblo venezolano”, pero después de sancionar y asfixiar económicamente a Venezuela, agravar la escasez y la migración, bombardear el país, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y llevárselo preso a Nueva York, Donald Trump anuncia, orgulloso, “el mayor acuerdo petrolero de la historia”.

Continuará con la segunda y ultima parte…

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