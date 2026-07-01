Peralta «demostrará cómo construyeron su expediente»

«Creemos en la Justicia, en el respeto sagrado al debido proceso y en el principio constitucional de la presunción de inocencia. Por esta razón, ante el intento de mantener vivo un relato falso y fabricado, he decidido llevar la verdad ante la opinión pública. En los próximos días, mostraré al país, con absoluta transparencia, los documentos, las contradicciones y las evidencias que demuestran cómo se construyó este expediente», dijo Peralta en un documento.

Criticó la apelación que ha presentado sobre esa sentencia el Ministerio Público y el grupo de abogados que representan al Estado.

El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación con el objetivo de revocar el auto de ‘No ha lugar’ emitido por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, a favor de Peralta y del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo en el caso Calamar, por el que será procesado el exministro de Hacienda Donald Guerrero y varias decenas de personas.

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