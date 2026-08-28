Peña inaugura Expo Mayorista 2026 San Francisco de Macorís

Peña encabezó el acto este 27 de agosto junto a dirigentes comerciales de la provincia.

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este miércoles la inauguración de la trigésima edición de Expo Mayorista 2026, organizada por la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, y destacó el aporte del comercio francomacorisano al dinamismo económico de la región nordeste.

La feria, bajo el lema “Tradición que inspira, comercio que transforma”, se desarrollará del 26 al 30 de agosto en el Club El Mayorista, con la participación de empresarios, emprendedores y representantes comerciales.

APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO

Peña resaltó que, durante tres décadas, Expo Mayorista se ha consolidado como un espacio para generar alianzas y fortalecer los vínculos entre productores, empresarios y consumidores.

“Este espacio representa una oportunidad para conectar, generar nuevas alianzas y seguir fortaleciendo un sector que cumple una función esencial en nuestra economía”, expresó.

La vicepresidenta afirmó que la feria se celebra en un contexto de fortaleza económica y reiteró el compromiso del Gobierno de crear condiciones para que el crecimiento llegue a los distintos territorios y genere mayores oportunidades.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, Carlos Manuel Almánzar, destacó que los 30 años de la actividad representan tres décadas de esfuerzo y contribución al desarrollo socioeconómico de San Francisco de Macorís y la región.

COLOMBIA, PAÍS INVITADO

En esta edición fueron reconocidos el Banco BHD, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y Rubén Martínez Madera, fundador de Ruamar.

Colombia participa como país invitado con una delegación que promoverá oportunidades de intercambio comercial. Además, cinco empresas emergentes participarán gratuitamente como parte de las iniciativas de apoyo al emprendimiento.

La feria incluye un Corredor Cultural y de Salud, con una exposición del escultor francomacorisano Delio José García, conocido como “el artista del reciclaje”, además de jornadas preventivas a cargo del Instituto Oncológico del Nordeste y el Centro Médico Docente Siglo 21.

an/am