PE somete al Senado proyecto modifica Presupuesto del 2026

La iniciativa responde a nuevas necesidades derivadas de cambios en el entorno económico nacional e internacional.

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SANTO DOMINGO.– El Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República un proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de reforzar la inversión pública, garantizar la continuidad de servicios esenciales y fortalecer la protección de los sectores más vulnerables.

La iniciativa responde a nuevas necesidades derivadas de cambios en el entorno económico nacional e internacional, marcados por la volatilidad de los mercados, las fluctuaciones del comercio y las cadenas de suministro.

También incorpora los efectos de la entrada en vigor de la Ley 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, orientada a fortalecer la recaudación tributaria mediante la ampliación de las bases imponibles y la simplificación administrativa.

INGRESOS DE LA PROPUESTA

De acuerdo con la propuesta, los ingresos del Gobierno Central para 2026 se estiman en RD$1,383,236.5 millones, mientras que las erogaciones ascenderían a RD$1,785,004.3 millones, de las cuales RD$1,663,811.7 millones corresponden a gastos y RD$121,192.6 millones a aplicaciones financieras. Estas cifras proyectan un déficit financiero de RD$280,575.3 millones para el próximo año.

El proyecto contempla nuevas apropiaciones de gasto por RD$40,978.3 millones, dirigidas principalmente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, los ministerios de Agricultura, Vivienda, Industria, Comercio y Mipymes (MICM), así como Hacienda y Economía, entre otras instituciones.

Asimismo, se proponen traspasos presupuestarios entre entidades por RD$17,692.2 millones, producto de reducciones en partidas de Turismo, Energía y Minas y Deuda Pública, compensadas con incrementos en Salud Pública, Interior y Policía, Presidencia y Defensa. En el caso del Ministerio de Educación, se reclasifican RD$2,000 millones de gastos a aplicaciones financieras, sin que ello implique una reducción de su presupuesto total.

La iniciativa también prevé la utilización de un balance neto de caja de RD$21,147.5 millones, disponible al cierre de 2025, para atender emergencias, calamidades e imprevistos.

Además, propone modificar el artículo 71 de la Ley 99-25 para incorporar 23 nuevos proyectos de inversión pública en áreas como agua potable, saneamiento, transporte masivo y energía. Estas obras contarían con financiamiento de organismos multilaterales, entre ellos el BID, CAF, BCIE, AFD, BIRF y OFID.

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