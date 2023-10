Partidos políticos RD proclaman candidatos

La mayoría de los partidos políticos proclamaron sus candidatos a la presidencia de la República Dominicana (RD) para las elecciones del 2024 excepto la Fuerza del Pueblo (FP), estas se han realizado sin propuestas de campaña y sin que aún se haya seleccionado la plantilla completa de candidaturas a diputaciones, senadurías y alcaldías, planteándose un panorama complejo para las reservas y las alianzas. El más complejo que está en el escenario de lograr alianzas en candidaturas nacionales es en el denominado bloque de oposición Rescate RD formado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del pueblo (FP) ya que hasta ahora solo se ha definido el escenario presidencial donde el que saque más votos recibirá el apoyo en la segunda vuelta.

En el caso del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y las alianzas se está dando con las condiciones que ponga sobre la mesa el partido gobernante y por ese camino ya van 8 partidos minoritarios que han ofrecido pactar. Pero eso no es todo, en el PRM no han salido bien de las primarias internas, pues varios aspirantes han expresado inconformidad con el proceso de elección dentro de los que se encuentran los alcaldes Manuel Jiménez, José Andújar y José Montas, no obstante, estos siguen en su partido, por el contrario, el alcalde de los Alcarrizos Cristian Encarnación renunció del PRM así como también algunos senadores que no repetirán dentro de los cuales está el renunciante senador Iván Silva, que regresa al Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Existen grandes acusaciones de la oposición política al partido de gobierno donde estos señalan la compra de más de 30 alcaldes por el gobierno y de algunos diputados que han migrado desde el PLD hacia el PRM y hay rumores qué hay en fila muchos porque le estarían ofreciendo hasta 20 millones de pesos para garantizar su repostulación por esas posiciones en la boleta del PRM. En la proclamación de Abel Martínez candidato a la presidencia por el PLD este acusó al gobierno de promover el transfuguismo político.

La oposición también acusa al gobierno de haber creado una especie de conflicto entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal de riego desde el río masacre entre la frontera dajabonera con el propósito de ganar simpatías de ciudadanos y aumentar la popularidad. Esa situación degeneró en la intervención de la OEA no generando ganancia de causa de RD y entonces el gobierno llamó a la oposición a firmar un pacto para el manejo de la situación con Haití a lo cual la coalición Rescate RD (PRD-PLD-FP) no acudieron a firmarlo porque ellos creen es una forma de la estrategia del gobierno ganar votos.

Por otro lado, los candidatos a la presidencia de la República y sus partidos han iniciado las proclamaciones en un contexto muy confuso pues la influencia del tema haitiano ha dislocado los pronósticos de las encuestas. Algunas encuestas han pronosticado que el presidente Luis Abinader encabeza las preferencias electorales para el 2024 por encima del 45% y algunas encuestas alternaban en segundo y tercer lugar entre el expresidente Leonel Fernández (FP) y Abel Martínez (PLD). Esperemos a ver si se mantiene la tendencia después de las proclamaciones y alianzas.

Con relación al nivel de preferencia en simpatía por partidos políticos Luis Abinader y Leonel Fernández estarían por encima de sus propios partidos, sin embargo, Abel Martínez se estima que no ha alcanzado el nivel de preferencia de su partido (se recuerda que el PLD obtuvo 38% en las elecciones del 2020). Hay ventajas comparativas entre estos tres candidatos, mientras Leonel fue tres veces presidente de la República, Luis Abinader es el actual y Abel Martínez nunca lo ha sido.

Los puntos trascendentales que traen interrogantes son: Se sabe que el PLD se dividió en plena elecciones del 2020 y el candidato era nuevo. El PRM recibió el apoyo en el 2020 del expresidente Leonel Fernández que había salido del PLD. La Fuerza del Pueblo era un partido recién formado y había muchos disgustos en los militantes del PLD. La pregunta es: ¿Recibirá Luis y el PRM los votos que se derivaron de la división del PLD del 2020 y ahora sin el apoyo de la Fuerza del Pueblo?

Si damos respuesta a esa pregunta sabemos que no. Los votos del PLD ni de la Fuerza del pueblo no volverán al PRM. Por otro lado, el PRD con alianza opositora Rescate RD recogerá sus votos porque ha abierto las puertas de la esperanza a su militancia. Visto así, el PRM bajo esta coyuntura tendrá que volver a partir del 35% de los votos que había sacado en las elecciones del 2016. Aunque el clientelismo político lo favorece con mayor cantidad de partidos minoritarios aliados y los tránsfugas que ha recibido, el panorama político del 2024 cambia de más a menos y debe prepararse para una segunda vuelta electoral.

Por el momento la proclamación de la candidatura del presidente Luis Abinader fue realizada en momento que no les favorece políticamente ni tampoco en un momento donde la economía tiene su peor ritmo de crecimiento, hay altos precios de los alimentos, el costo de la energía es muy alto, la inseguridad ciudadana, el panorama internacional está enrarecido con las guerras de Rusia en Ucrania e Israel en Gaza y las malogradas relaciones de comercio paralizadas con Haití, lo que le pone la tapa al pomo.

El juego a que jugó el gobierno con Haití y el enfrentamiento por el canal del río masacre no produjo los frutos esperados y por el contrario puede llegar a un punto mucho más complicado y si ese tema no se le pone punto final, el gobierno del PRM le espera una derrota electoral humillante en las elecciones de febrero del 2024 y por ende sería caldo de cultivo para la derrota presidencial en mayo del mismo año.

La proclamación de las candidaturas presidenciales de los diferentes partidos se hace en un momento que sólo favorece a la oposición política y con la contundencia de la alianza opositora Rescate RD representa un trago amargo para el gobierno y el asomo de vientos huracanados que podrían desterrarlos del poder.

La proclamación de Luis Abinader por el PRM se llevó a cabo sin discurso de relanzamiento de su programa de gobierno para el 2024, en cambio Abel Martínez en su proclamación por el PLD expuso los cinco ejes estratégicos de su programa de gobierno 2024/2028 y en el caso de Leonel Fernández aún no ha sido proclamado y se espera que su discurso como ex-presidente de la República y candidato presidencial se esboce con detalles los ejes estratégicos de su propuesta de gobierno 2024/2028.

Las proclamaciones de los candidatos presidenciales para las elecciones de mayo del 2024 han llovido por la ausencia de la presentación de los programas de gobierno como ofertas de campaña.

