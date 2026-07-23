Movimiento Izquierda Unida reúne 600 niños campamento

La actividad comenzó este 22 de julio del 2026 con una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

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SANTO DOMINGO.– El Movimiento Izquierda Unida (MIU) celebró la séptima edición de su campamento de verano «Campa MIU, Educando en Valores», una iniciativa que reúne a más de 600 niños de entre cinco y diez años.

Los menores provienen de sectores vulnerables de nueve provincias del país, con el objetivo de fortalecer la formación cívica y fomentar valores como el respeto, la solidaridad y el amor a la patria.

La jornada comenzó con una ofrenda floral en el Altar de la Patria, como parte de un programa que incluye visitas a museos, jornadas de reforestación, actividades deportivas, pintura y excursiones educativas, todas de manera gratuita.

APOYO A NIÑOS DE COMUNIDADES VULNERABLES

Marta Pérez, miembro de la Dirección Nacional del MIU, aseguró que el campamento tiene un carácter formativo y no partidario.

La coordinadora de la Comisión Ejecutiva del campamento, Lidia Ovalles, explicó que muchos participantes visitan por primera vez lugares emblemáticos de Santo Domingo, lo que convierte la experiencia en una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento de su identidad nacional.

Los organizadores informaron que, debido al aumento de la participación, el campamento fue ampliado este año a dos semanas de duración. Además de las actividades educativas y recreativas, cada niño recibe uniforme, mochila, bebedor y útiles escolares para el próximo año lectivo.

El MIU destacó que el programa también involucra a padres y tutores para reforzar en el hogar los valores promovidos durante el campamento.

an/am