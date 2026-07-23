EU, Perú y RD exigen 6 meses vigencia pasaporte para ingresar

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NUEVA YORK.- Estados Unidos, Perú y República Dominicana exigen que los viajeros presenten el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses para autorizar el ingreso. Quienes postergan la renovación pueden quedar impedidos de viajar, aunque tengan boleto y reservas.

La medida no es nueva, pero se aplica de forma estricta tanto en los controles de frontera como en el check-in de las aerolíneas. Cada país fija su propio plazo, por lo que revisar el vencimiento antes de comprar el pasaje es clave.

QUÉ EXIGE CADA PAÍS

Estados Unidos solicita a los visitantes extranjeros un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Existen excepciones para ciudadanos de determinados países, que pueden ingresar con el documento válido solo por el tiempo de la estadía.

Perú y República Dominicana aplican el mismo criterio. El Consulado dominicano en Miami precisó que, sin ese margen de seis meses adicionales al momento del ingreso, el viajero no podrá entrar al país.

Entre los requisitos que suelen verificarse antes de autorizar el ingreso figuran:

– Vigencia mínima de seis meses desde la fecha de llegada

– Visa correspondiente según la nacionalidad

– Comprobante de motivo del viaje, como reservas y pasaje de regreso

– Solvencia económica para la estadía, en algunos casos

QUÉ PASA SI NO CUMPLE LA VIGENCIA

Si el documento no alcanza el plazo mínimo, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias pueden negar el embarque o el ingreso al país de destino, incluso si el viajero ya cuenta con pasajes confirmados.

Las autoridades recomiendan iniciar la renovación con varios meses de anticipación, especialmente si el viaje incluye alguno de estos tres destinos, para evitar quedar varado en el aeropuerto.