LIDOM perdió el rumbo correcto (OPINION)

El AUTOR es presidente de la Asociación de Cronistas de la Provincia Duarte-Nordeste, socio fundador de los Gigantes del Cibao y Director de la Comisión de Instituciones Deportivas del Consejo Regional de Desarrollo (CRD).

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POR TABARE PEÑA REYES

Socios de varios equipos de nuestro béisbol profesional, miembros del Consejo Regional de Desarrollo (CRD), propusimos que la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) urgía de una nueva dirección y un cambio de mentalidad. El tiempo nos ha dado la razón.

Es sumamente preocupante que una institución se muestre sin una correcta proyección de planes y objetivos. Ejemplo de ello ha sido lo ocurrido con la participación de LIDOM en la Serie del Caribe Infantil organizada por la Confederación de Béisbol del Caribe, agendada desde hace un año para planificar la participación de República Dominicana.

Más grave aún es hacerse LIDOM la ciega para no ver ni intervenir ante la penosa realidad de Las Águilas, invadida por sectores del narcotráfico desde hace varios años. Es una situación reconocida desde dentro por sus propios socios. Y la ubicación de una principal accionista, confesa en un expediente de narcotráfico en USA, a quien se señala como quien controla a ese equipo y sus decisiones.

A esto se agrega ocultar al país la litis de reclamo de millones de pesos que le hace Cabrera a LIDOM, por la falta de devolución de decenas de millones de pesos recibidos por la Serie NY Águilas y Gigantes, sin retornarlos.

A todo esto se une convertir la llamada Serie del Caribe en la «Serie del Atlántico» al ceder su montaje al equipo de Florida. Le han quitado a la fanaticada de RD el derecho de tener en su territorio una Serie del Caribe y disfrutarla. Y lo justifican diciendo que el país no tiene un estadio de 30 mil fanáticos, cuando el Estadio Quisqueya, con capacidad para unos 13 mil, solo se llena en forma ocasional.

Con acciones tan pobres e infecundas, es de entender que esa institución perdió el rumbo correcto de su conducción. A esto se une la falta de un Código de Ética y una óptica correcta en sus comisiones disciplinarias y éticas. Urge una dirección con luz y sabiduría.

Que Dios ampare un mejor rumbo para esa institución.

jpm-am