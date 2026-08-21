Partidos y entidades rechazan expulsión diplomáticos cubano

SANTO DOMINGO.- Organizaciones populares, partidos de izquierda, movimientos feministas y comunitarios, junto a la Fundación Francisco Alberto Caamaño, rechazaron la decisión del Gobierno dominicano de expulsar a nueve diplomáticos cubanos y sus familiares, y exigieron una explicación pública sobre las razones que motivaron la medida.

En un documento conjunto, las organizaciones calificaron la decisión, adoptada el pasado 13 de agosto por el presidente Luis Abinader y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de “desproporcionada, injustificada y perjudicial” para las históricas relaciones entre República Dominicana y Cuba.

Asimismo, solicitaron la revocación de la medida y exhortaron a la población a defender los vínculos de amistad y cooperación entre ambos pueblos.

Los grupos sostuvieron que la expulsión vulnera principios establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y contradice normas del derecho internacional que, según afirmaron, protegen la soberanía de los Estados y sus relaciones diplomáticas.

FUNDACIÓN CAAMAÑO PIDE EXPLICACIONES

La Fundación Francisco Alberto Caamaño también reclamó al Gobierno que explique las circunstancias políticas y diplomáticas que dieron origen a la expulsión.

La entidad defendió la continuidad de los vínculos históricos y de cooperación entre dominicanos y cubanos, y rechazó que terceros Estados puedan condicionar la política exterior de República Dominicana.

“ La soberanía nacional no se negocia, la independencia no se delega y la dignidad de un pueblo no se somete a la voluntad de ninguna potencia extranjera”, sostuvo la Fundación.

CUBA Y CUBANOS EN NICARAGUA REACCIONAN

El Gobierno cubano reiteró el miércoles su rechazo a la medida. La vicecanciller Josefina Vidal afirmó que las autoridades dominicanas no han presentado “una sola razón” que justifique el retiro de los miembros de la misión diplomática y consideró que la falta de explicaciones demostraría una eventual presión de Estados Unidos sobre Santo Domingo.

En Nicaragua, la comunidad patriótica de cubanos residentes “Antonio de Maceo” también condenó la expulsión, calificándola de arbitraria y contraria a las normas internacionales.

La organización expresó solidaridad con los cubanos residentes en República Dominicana y destacó los históricos lazos entre ambos pueblos, vinculados desde las luchas independentistas del siglo XIX a figuras como el generalísimo Máximo Gómez.

La comunidad afirmó que ninguna presión política podrá romper los vínculos de amistad entre dominicanos y cubanos.