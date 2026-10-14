Papa León XIV padece cáncer de pulmón, confirma el Vaticano

ROMA, 14 octubre.- El papa León XIV fue intervenido en una operación este martes 13 de octubre. Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho durante la cirugía y le diagnosticaron adenocarcinoma de pulmón, una forma común de cáncer de pulmón, informó el Vaticano en un boletín médico.

Leo, de 71 años, ingresó en el hospital Gemelli de Roma para ser operado de un tumor pulmonar que los médicos detectaron en un reciente chequeo médico.

«Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias», indica el comunicado vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

El comunicado añade que «el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones».

«DESPERTÓ CON NORMALIDAD»

«Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida», indica la nota de la Santa Sede, que añade que «el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones».

Tras la operación, el pontífice «despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso» del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón «en fase muy temprana y bien localizado» por lo que debía someterse a una intervención que ha tenido lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

Los detalles sobre la naturaleza del tumor del papa se han conocido esta noche, después de que el Vaticano anticipara brevemente que la operación había concluido de forma positiva y según lo previsto.

¿CÓMO QUEDA SU VIAJE A LATINOAMÉRICA?

La operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

Ese día durante su saludo a los miembros de la Hermandad del peruano Señor de los Milagros en Roma, León XIV agradeció el respaldo de los fieles: «Gracias por su oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú», aseguró.

Tras conocer el diagnóstico médico, el Vaticano no ha aportado novedades sobre este viaje apostólico.

El equipo quirúrgico que ha intervenido a León XIV ha estado dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Ciavarella.

El equipo de anestesiología lo formaban el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y Giuseppe Bell.

Fuentes vaticanas indicaron que en el quirófano también estuvieron presentes el médico del papa, Luigi Carbone, y el jefe de la gendarmería vaticana.