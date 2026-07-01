Panamá elimina la visa estampada para dominicanos

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PANAMÁ.- Los dominicanos ya no necesitarán visa estampada por un cónsul para entrar a Panamá. El Gobierno panameño derogó este martes el requisito vigente desde 2015.

La medida quedó oficializada en el Decreto Ejecutivo No. 12, del 30 de junio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial. Lleva la firma del presidente José Raúl Mulino y del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego.

El nuevo decreto deja sin efecto el decreto que obligaba a los dominicanos a obtener una visa estampada antes de ingresar a Panamá.

En sus considerandos, el Gobierno panameño establece que “no persisten razones de seguridad o técnicas que sustenten la conveniencia de mantener el requisito de visa estampada a los nacionales de la República Dominicana”. También destaca las “excelentes relaciones diplomáticas y comerciales” entre ambos países.

El artículo 1 deroga totalmente la normativa de 2015. El artículo 3 dispone que la medida entra en vigor desde su promulgación.

¿Qué cambia para los dominicanos?

Los ciudadanos dominicanos ya no tendrán que acudir a un consulado panameño para que les coloquen una visa física en el pasaporte antes de viajar.

Diferencias clave:

– Visa estampada: Se tramita en consulado y queda adherida al pasaporte con sello o etiqueta.

– Visa electrónica (e-Visa): Se solicita y aprueba de forma digital, sin pasar por el consulado.

– Exención por visa de terceros países: Dominicanos con visa o residencia vigente de países autorizados por Panamá, como Estados Unidos, pueden entrar sin tramitar visa panameña si cumplen las condiciones migratorias.

La eliminación ocurre tras la reunión en mayo entre el presidente Luis Abinader y su homólogo panameño, José Raúl Mulino, para ampliar el comercio, las inversiones y la cooperación turística. Ambos países acordaron actualizar una propuesta de convenio comercial y resaltaron la conectividad aérea que impulsa el turismo y los negocios.