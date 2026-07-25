Panam Sports confía en el éxito Juegos de Santo Domingo 2026

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Santo Domingo, 24 jul.- El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, expresó su confianza en el éxito de Santo Domingo 2026, a solo horas de la ceremonia de apertura hoy de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En declaraciones a Prensa Latina, el titular continental afirmó que es un orgullo formar parte de un evento con un siglo de tradición y destacó el papel fundamental de los Juegos Centroamericanos y del Caribe dentro del ciclo olímpico.

«Todos los países vienen a competir y a dar lo mejor de sí en busca de avanzar hacia los Juegos Olímpicos», señaló el dirigente deportivo, al confirmar la entrega de boletos hacia los Panamericanos de Lima 2027.

AGRADECE A LAS AUTORIDADES DOMINICANAS GARANTIZAR EXITO

Ilic agradeció al gobierno dominicano, al Comité Olímpico Nacional y a los organizadores por el esfuerzo realizado para garantizar la celebración de la justa.

«En los momentos actuales no es fácil para los gobiernos destinar una importante cantidad de recursos al deporte de la región, y República Dominicana lo ha hecho ya por tercera vez», sostuvo.

Para Ilic, la principal enseñanza del proceso organizativo dominicano es la decisión de priorizar el deporte como una herramienta de desarrollo social.

Al mismo tiempo, explicó que la organización de unos Juegos siempre implica múltiples desafíos, desde la infraestructura hasta los aspectos operativos.

Indicó que, en el caso de futuras competencias regionales, existen ventajas relacionadas con instalaciones deportivas en buenas condiciones, aunque señaló que los detalles logísticos siguen siendo fundamentales para atletas, periodistas y delegaciones participantes.

En este punto, informó que Panam Sports y Centro Caribe Sports han mantenido reuniones de coordinación para garantizar el desarrollo adecuado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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