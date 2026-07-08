Pabellón de Balonmano será sede por tercera vez de los JCC

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SANTO DOMINGO.- El Pabellón de Balonmano del Parque del Este volverá a ser escenario de una cita regional, al recibir por tercera ocasión los torneos de esta disciplina correspondientes a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, durante Santo Domingo 2026.

La instalación, construida con motivo de los XIV Juegos Panamericanos de 2003, ya había albergado competencias de balonmano antes de su inauguración oficial. En 2002 fue utilizada como subsede de los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, cuando República Dominicana recibió los torneos masculino y femenino de la disciplina.

El presidente de la Federación Dominicana de Balonmano, Miguel Rivera, recordó que para esa fecha la obra aún no estaba completamente terminada, pero se adelantaron trabajos en varias áreas para garantizar la celebración de los partidos.

El balonmano fue el único deporte en el que Santo Domingo funcionó como subsede de aquellos Juegos celebrados en El Salvador, país que volvía a organizar la justa regional 77 años después de su primera experiencia en 1935.

Cuatro años más tarde, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006, la capital dominicana también acogió competencias de la región, sirviendo como sede alterna para balonmano, hockey sobre césped, pentatlón moderno y racquetbol.

En sus participaciones anteriores como sede, República Dominicana ha tenido destacadas actuaciones en balonmano. En la rama masculina conquistó medallas de oro en San Salvador 2002 y Cartagena 2006, además de completar un histórico triplete dorado con el título obtenido en Mayagüez 2010. Posteriormente logró preseas de plata en Veracruz 2014 y San Salvador 2023.

En la categoría femenina, el país también ganó el oro en 2002, obtuvo plata en Cartagena 2006 tras caer ante Cuba, volvió a coronarse en Mayagüez 2010 y Barranquilla 2018, mientras que en San Salvador 2023 alcanzó la medalla de bronce.

Santo Domingo 2026 se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto y marcará el regreso de la capital dominicana como anfitriona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el siglo XXI. Para el Pabellón de Balonmano del Parque del Este será una nueva oportunidad de convertirse en protagonista de la historia deportiva regional.

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