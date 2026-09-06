P. RICO: Llama dominicanos a capacitarse y asumir más retos

Daniel Gómez Aguilera (al centro) mientras recibía un certificado tras su participación en un diplomado sobre Formación Política Gerencial y Liderazgo, organizado por en Puerto Rico por la PUCMM, la UASD y otras entidades.

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SAN JUAN, Puerto Rico. — El empresario dominicano Daniel Gómez Aguilera exhortó a sus compatriotas residentes en el exterior a aprovechar las oportunidades de formación académica y profesional disponibles para fortalecer sus capacidades, ampliar sus conocimientos y asumir nuevos desafíos en los ámbitos empresarial, institucional y comunitario.

Hizo el llamado tras culminar un diplomado internacional en Formación Política Gerencial y Liderazgo, organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Centro de Educación Integral del Exterior.

“Prepararse constantemente es una inversión que siempre deja frutos. Los dominicanos que estamos fuera del país tenemos la oportunidad de seguir creciendo, capacitándonos y adquiriendo nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del presente y del futuro”, expresó.

Gómez Aguilera, quien dirige Aguilera Business Solutions, Inc., Aguilera Security y Colmados Aguilera, sostuvo que la educación continua debe formar parte de la cultura de crecimiento de los profesionales y empresarios, especialmente de aquellos que integran la diáspora dominicana.

Como parte del diplomado los participantes visitaron el Congreso de los Estados Unidos, asistieron a un encuentro con el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat así como a actividades vinculadas con la representación diplomática de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Embajada dominicana en Estados Unidos.

El programa incluyó, además, una visita y conferencia en la sede de la OEA, así como una exposición a cargo del doctor Angelo Rivero, exdirector del Instituto Latinoamericano de Georgetown University. Los participantes también realizaron un recorrido por la Casa Blanca.

Posteriormente, en Nueva York, visitaron la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Misión Permanente de la República Dominicana ante ese organismo, además de participar en actividades culturales e institucionales.

sp-am