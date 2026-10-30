P. RICO: Dominicano entre más buscados Departamento de Trabajo

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SAN JUAN.- Un dominicano figura entre los «Más buscados» del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Juan Ignacio de la Cruz David está acusado de un fraude de $133 mil dólares contra la agencia estatal de empleo de Puerto Rico mediante el cobro irregular de beneficios por desempleo durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la ficha publicada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo (DOL-OIG), De la Cruz David habría utilizado números falsos de Seguro Social para obtener cheques de ayuda por desempleo a los que no tenía derecho.

El organismo lo identifica como fugitivo por los delitos de robo de fondos del Gobierno y fraude postal. Fue acusado formalmente en 2022 por la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico y, hasta la publicación de la información, se desconoce su paradero.

Datos del fugitivo

La fecha de nacimiento utilizada por De la Cruz-David es el 31 de julio de 1978. Mide aproximadamente 1.78 metros (5 pies y 10 pulgadas), pesa alrededor de 86 kilogramos (189 libras) y tiene ojos marrones.

La Oficina del Inspector General solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique al teléfono 1-800-347-3756.