P. Rico: Arrestan dominicana por fraude matrimonial

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SAN JUAN, Puerto Rico.- Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestaron a una ciudadana dominicana y a un ciudadano estadounidense acusados de participar en un presunto esquema de fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios.

Modestina Villanueva Javier y Erick Martínez Aulet enfrentan cargos federales por fraude matrimonial y conspiración, según informó HSI en San Juan.

De acuerdo con las autoridades, el matrimonio bajo investigación habría sido utilizado como mecanismo para obtener beneficios migratorios mediante una unión que presuntamente no respondía a una relación matrimonial genuina.

«El matrimonio es un compromiso legal y personal para construir una vida juntos. Cuando ese compromiso se finge simplemente para evadir las leyes de inmigración, se convierte en un delito federal grave», indicó HSI en un comunicado.

Los arrestos se realizaron durante la semana pasada como parte de las investigaciones federales dirigidas a detectar matrimonios presuntamente fraudulentos utilizados para eludir los requisitos de las leyes migratorias estadounidenses.

PENAS QUE ENFRENTAN

La legislación federal estadounidense establece sanciones penales severas para quienes contraigan matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración.

De acuerdo con el Título 8, sección 1325(c), del Código de Estados Unidos, una persona condenada por fraude matrimonial puede enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares. Las acusaciones de conspiración también pueden acarrear sanciones adicionales, dependiendo de los cargos específicos y de las circunstancias del caso.

Aunque el matrimonio con un ciudadano estadounidense permite a una persona extranjera solicitar determinados beneficios migratorios, la unión no concede automáticamente la residencia permanente ni la ciudadanía. Las solicitudes deben someterse a una evaluación para verificar que cumplen con los requisitos legales.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

HSI reiteró que continuará investigando presuntos esquemas destinados a manipular los procedimientos migratorios y obtener beneficios de manera fraudulenta, y reafirmó su compromiso con la integridad del sistema migratorio estadounidense.