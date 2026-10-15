Otorgan pensiones RD$40,000 y seguro médico a 29 notarios RD

El presidente del Colegio Notarios, Jhon Paniagua y el director de Jubilaciones, Juan Rosa, junto a notarios beneficiados con pensiones.

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader otorgó pensiones especiales de RD$40,000 mensuales, con seguro médico incluido, a 29 notarios en condiciones de vulnerabilidad, mediante el decreto núm. 674-26. Los pagos están previstos para comenzar el próximo 18 de noviembre.

Los beneficiados son Ada Altagracia López Durán, Aguedo Rijo, Aida Azilde Cedeño Nina, Ana Yanet Peña Tavárez de Escaño, Anthony Fanith Sánchez, Armando Castillo Restituyo, Aurora Gil Luis, Baldemiro Turbi Martínez, Blanca María Acosta Pérez de Méndez, Blasina Peña Tavárez de Ventura, Carlos Rafael Rodríguez Núñez, Dionicio Martire Josefes Ruiz, Enrique Isauro Martínez y Eulogia Vásquez Pérez.

También Félix Leonel Martínez Sánchez, Francisco Amado Aponte Aponte, Frank Alexis Rodríguez Castillo, Guillermina María Mercedes Ávila, José Renán Escaño Calcaño, Lucía Miguelina Ozuna Valera, Luis José Piñeyro, Luis Omar Guerra Hart, María Estela Vargas Vargas, Miguel Ángel Ventura Burgos, Nicasio Díaz Rosario, Patricia Vásquez Pilar, Sandra Erminda Pineda Mesa de Rodríguez, Silvestre Abreu Gómez y Vicente Urbáez.

El presidente del Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT), Jhon Richard Paniagua Féliz, calificó la medida de histórica, al señalar que, por primera vez en los 59 años de existencia de la institución, miembros del gremio son incorporados al sistema estatal de pensiones.

INICIAN TRÁMITES PARA INCORPORAR A LOS BENEFICIARIOS

Paniagua Féliz encabezó una delegación del CODENOT que acudió a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) para iniciar los procedimientos necesarios para incluir a los beneficiarios en la nómina de pensionados.

Explicó que los notarios favorecidos podrán continuar ejerciendo su profesión mientras sus condiciones de salud se lo permitan, debido al carácter vitalicio de la función notarial.

De acuerdo con las disposiciones del decreto, quienes ya reciban una pensión estatal podrán acogerse a la que les resulte más favorable. Para acceder al beneficio, deberán formalizar su solicitud de inclusión ante la DGJP, organismo que dispondrá de un plazo máximo de tres meses para completar el proceso, conforme a las condiciones de retroactividad establecidas en la disposición.

ASISTENCIA A NOTARIOS EN EL PAÍS Y EL EXTRANJERO

Durante la jornada se informó que se brindará asistencia a los notarios que no pudieron presentarse debido a problemas de salud.

Asimismo, los beneficiarios residentes en Estados Unidos podrán gestionar sus solicitudes a través del Consulado dominicano en Nueva York, mientras que quienes se encuentren en Europa podrán hacerlo por medio del Consulado dominicano en Madrid.

El director general de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa, afirmó que la medida responde al compromiso del Gobierno de garantizar protección económica a personas que dedicaron su vida al trabajo y que actualmente enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Paniagua Féliz agradeció al presidente Abinader, a Rosa y a los funcionarios que participaron en las gestiones para hacer posible la iniciativa. También aseguró que el CODENOT continuará impulsando acciones orientadas a ampliar la protección social de los profesionales de la notaría.