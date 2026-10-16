PE autoriza extradición de tres acusados delitos en EE.UU.

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SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la entrega en extradición a Estados Unidos de los dominicanos Darío Bautista, Ramón Joaquín Romero Bastardo y Luis Arismendy Paca Méndez.
Bautista está acusado de asociación delictuosa para importar cinco kilogramos o más de cocaína.
Romero Bastardo fue requerido por la Corte Suprema del Estado de Nueva York bajo cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, agresión en grupo en primer grado, agresión en segundo grado y posesión ilícita de un arma en cuarto grado.
Paca Méndez está acusado en Nueva York de asociación delictuosa para cometer fraude electrónico.
TRUM Y ABINADER ELIMINANDO Y CUIDANDO AL PUEBLO DOMINICANO Y L.A DE NARCOS , ILEGALES , CONTRABANDISTAS , POLÍTICOS LADRONES !
LEONEL , DANILO , HIPOLITO ,,,QUE HICIERON USTEDES EN LOS GOBIERNOS SUCIOS QUE DESPOJARON EL PAIS ?
AHORA LE VAN A CAMBIAR EL APODO A ABINADER Y SE LLAMARA EL TRUMP DOMINICANO. ,, E’ LIMPIEZA Y CARCEL PARA EL DELINCUENTE QUE SEA APRESADO !