OREGON: Mueren tres niños y profesor en tiroteo en escuela

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OREGÓN.- Tres niños y un profesor murieron este jueves durante un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend, en el noroeste de Estados Unidos, antes de que el agresor, de 16 años, fuera abatido por un vecino del lugar, informó la Policía.

El ataque, perpetrado en un centro educativo con entre 400 y 450 estudiantes desde jardín de infancia hasta quinto grado y unos 40 empleados, dejó además a un niño y a un profesor gravemente heridos.

Niños de cinco, ocho y 11 años murieron en el tiroteo, al igual que un profesor, indicó Mike Krantz, jefe de la Policía de Bend, en conferencia de prensa.

Los heridos son un niño de siete años y un profesor de 54, quienes fueron trasladados a un hospital de la zona por la gravedad de sus lesiones.

La Policía fue alertada de un tirador activo tras una llamada que reportó haber recibido varios disparos de un individuo con un arma larga.

Los agentes llegaron a las 13:02 hora local (20:02 GMT), apenas minutos después de la llamada, declaró Krantz.

“Momentos después, un agente reportó que el sospechoso había sido baleado por un vecino que lo vio entrar a la escuela, lo siguió y lo enfrentó”, añadió.

“Nuestros funcionarios entraron en las instalaciones y confirmaron que el sospechoso había muerto”, indicó.

Se trataba de un residente de Bend de 16 años.

La investigación todavía se encuentra en sus primeras etapas, aclaró el jefe policial, pero adelantó que, al parecer, el tirador había forzado su acceso a la escuela con disparos a las puertas.

REACCIÓN Y EVACUACIÓN

Las fuerzas del orden escoltaron a los estudiantes en autobuses hacia otra ubicación para que pudieran reunirse con sus familias.

Nerviosos, los padres esperaron a los niños cerca de una iglesia.

“Por supuesto que estoy preocupado”, confesó Drew Sharp, un padre cuyo hijo cursa quinto grado. “Pero confío en que está bien y que va a estar bien”, dijo a CBS News.

El superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, Steven Cook, se dijo conmocionado ante lo que llamó una “tragedia sin sentido”.

“Expresamos nuestro más profundo pésame a las familias y a todas las personas afectadas por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que está viviendo nuestra comunidad”, escribió en un comunicado.

El distrito Bend-La Pine canceló las clases del viernes en todas las escuelas, así como las actividades y eventos deportivos.

CONTEXTO

Bend es una localidad de unos 100,000 habitantes cercana a Portland.

Estados Unidos es escenario frecuente de la violencia armada. Miles de personas pierden la vida cada año en este país, donde las armas de fuego son de fácil acceso.

El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos ocurrió en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando un estudiante surcoreano mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida.

En lo que va de año se han registrado más de 360 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que utiliza ese término cuando cuatro o más personas resultan heridas o muertas en el incidente.

“Nuestros corazones están con los niños aterrorizados y las familias ansiosas que esperan escuchar que sus seres queridos están a salvo”, escribió GIFFORDS, una organización para la prevención de la violencia armada, en la red X. “No podemos seguir aceptando esto como un hecho de la vida”, agregó.

“Están matando a nuestros bebés. Acribillan a nuestros hijos con plomo. Nos obligan a vivir con miedo”, dijo Janelle Bynum, congresista de Oregón, en un comunicado. “Esto sigue pasando. Y parece que a los adultos no les importa”, denunció más tarde en declaraciones a CNN.