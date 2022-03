OPINION: Varias preguntas a los satanizadores de Vladimir Putin

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

Para un mejor entendimiento de la guerra que se está librando en Ucrania y del presente trabajo, invito a mis lectores disponer de una hora y 43 minutos para ver del documental “Ucrania en llamas” del productor estadounidense Oliver Stone.

Hecha esta sugerencia, pasamos al desarrollo de tema de hoy.

1 – Tal como expuse en un artículo anterior, en la satanización a Putin los medios de comunicación globalizados al servicio de las cuatro oligarquías que quieren gobernar al mundo (el complejo militar-industrial; el complejo gasífero, petrolero y minero; el complejo bancario-inmobiliario y el complejo farmacéutico), con una propaganda perversamente elaborada, han presentado a la opinión mundial al líder ruso Putin como un tirano asesino, y a los ucranianos antirrusos, como patriotas (como los buenos), que persiguen el bien colectivo y la liberación de su patria, y a los ucranianos prorrusos como los malos de la película, cosas que no se corresponden ni en sombra con la realidad de los hechos; veamos por qué:

2 – Las manifestaciones antirrusas de esos grupos de individuos que los medios de comunicación citados han querido presentar como patriotas, no son más que un conglomerado de psicópatas que se han decantado por el nazismo y fascismo, de hecho, son inspirados en aquellos ideólogos y dirigentes de viejo cuño de esas doctrinas, como fueron Adolf Hitler, Josef Mengele, Adolf Eichmann y Stepan Bandera entre otros. Los actuales neonazistas y neofascistas ucranianos y sus seguidores, andan como demonios por toda Ucrania sembrando odio, destrucción y muerte contra los ucranianos prorrusos, al son del grito: “muerte a los rusos”.

3 – Así, con estos monstruos en guerra, los linchamientos contra los considerados enemigos de la patria se volvieron cosa corriente. En esta orgia de sangre – cuentan muchos periodistas — hay escenas dantescas de grupos de jóvenes, que sin piedad, pateaban en la cabeza a ancianos hasta matarlos. Y así, borrachos de odio, en un estado demencial, estos jóvenes endemoniados, seguían su diabólico recorrido, matando en el camino a todo al que ellos sindicaran como ruso o prorruso.

4 – Por otro lado, esas atrocidades tomaron cuerpo en el nivel más alto del Estado. Al respecto, en el portal Sputnik se puede leer lo siguiente: Gennadi Druzenko, el jefe del consejo observador del hospital de campaña, inspirado en Josef Mengele, mejor conocido como el ‘Ángel de la Muerte’, en una transmisión en la cadena Ukraina 24, ordenó a sus médicos de manera estricta, que castrasen a todos los heridos rusos que cayeran en sus manos, puesto que son cucarachas, no son humanos. También, el presentador ucraniano (Fahrudin Sharafmal), durante uno de sus programas de televisión declaró: “es imprescindible «degollar a todos los rusos y a sus hijos». Este Fahrudin Sharafmal, durante esa presentación declarٕó: «Me permitiré citar las palabras de Adolf Eichmann: para erradicar una nación, ante todo, hace falta exterminar a los niños».

5 – Este presentador de televisión (Fahrudin Sharafmal) fue más lejos, y subrayó: Ucrania no necesita paz, sino una victoria, y si para la victoria hace falta degollar a todas las familias rusas, seré el primero en hacerlo». Reconocemos que esta misión les está prohibida a los militares por las leyes internacionales, pero para pueblo ucraniano no lo está, así, que puede hacerlo.

Para finalizar, Sharafmal proclamó que luchará para que «no quede ni un solo ruso en la Tierra». También expresó la esperanza de que si los ucranianos tendrán esta oportunidad de degollar, estrangular y matar, todos contribuyan y maten al menos a un ruso.

6 – A pesar de estas extremas declaraciones, que en esencia hacen un llamamiento al genocidio, los dirigentes de la cadena no consideraron necesario que se retractara o penalizara al presentador. Ante esta inacción de los ejecutivos de la empresa, y ante las citas de ideólogos del Holocausto y llamamientos a exterminar una nación entera, es sorprendente que digan que el nazismo no existe en el país y que los ucranianos luchan por la soberanía e independencia de su patria.

7 – En la misma línea, iguales acciones contra los prorrusos siguen todos los funcionarios antirrusos del país: por ejemplo, el jefe de servicios fronterizos de Ucrania, Serguéi Deineko, aseguró, que hará todo para asesinar a las esposas, hijos, padres, hermanos y hermanas de los militares rusos.

8 – En este tenor, Serguéi Deineko declaró: «Haré todo para tener mañana temprano, toda la información sobre los militares rusos que combatieron a las afueras de Járkov: sus rangos, direcciones de residencia, sus familias, fotos, etc. Prometo que todos ellos serán asesinados. Serán asesinadas sus esposas, sus hijos, sus padres, hermanos, hermanas. ¡Todos! Los mataremos a todos. La cuenta regresiva ya comenzó: vamos a por ustedes,», aseguró el alto mando.

9 – En este contexto de odio exacerbado, en 2014 una llamada telefónica filtrada dejó en evidencia la verdadera cara de los principales funcionarios de Ucrania. Se trataba de la conversación de la ex primera ministra y diputada de Ucrania, Yulia Timoshenko, con el exsubsecretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Nestor Shufrich.

10 – En esa conversación, los interlocutores manifestaron que estaban dispuestos a eliminar a cualquier partidario de que se conserve el ruso como uno de los idiomas oficiales en Ucrania. Paradójicamente, los dos llevaban la discusión en ruso.

«Hay que agarrar las armas e ir y matar a estos malditos rusos. Yo encontraría una manera de matarlos. Emplearé todas mis conexiones y animaré al mundo entero para que de Rusia no quedé más que la tierra quemada», dijo Timoshenko.

Su interlocutor tampoco se quedó corto en las declaraciones.

«Te diré lo siguiente: soy un aliado tuyo. Yulia me preguntó: ¿y qué hacemos con los ocho millones de rusos que quedan en Ucrania después de la reunificación de Crimea?», le preguntó Shufrich.

Pero Timoshenko ya tenía una respuesta civilizada: «Aniquilarlos a todos con armas nucleares».

11 – Sin embargo, si alguien piensa que semejantes declaraciones hechas por funcionarios y por personalidades famosas sorprenden a alguien en la sociedad ucraniana, está equivocado. Y es que tales iniciativas ya se hacían públicas mucho antes del inicio de la operación militar en Ucrania.

12 – Estas aberraciones se hacen más paradójicas con el discurso que Volodímir Zelenski pronunció por Zoom el 20 de marzo ante el Parlamento de Israel, en que comparó la operación especial militar rusa con el Holocausto, mientras en su propio país las personalidades y funcionarios citan y aprueban abiertamente a los ideólogos de este mismo Holocausto.

Las fuentes de estos diálogos pueden verse en los siguientes enlaces

https://mundo.sputniknews.com/20220320/degollar-a-todos-los-ninos-rusos-manifestacion-de-nazismo-en-ucrania-o-desesperacion-1123348273.html

https://mundo.sputniknews.com/20220321/castrar-a-los-heridos-rusos-el-angel-de-la-muerte-ucraniano-revela-sus-acciones-criminales-1123357449.html?rcmd_alg=collaboration2

Pero hay más.

13 – Entre los ucranianos nazistas y fascistas se comenzó a concebir a los ucranianos prorrusos como a monos y subhumanos que deberían morir – porque según ellos – constituyen un lastre para el progreso de Ucrania. Con tales argumentos, los neonazistas y neofascistas comenzaron a linchar a ucranianos prorrusos.

14 – Uno de los incidentes más aberrantes de este odio de los neonazistas y neofascistas ucranianos contra la población prorrusa, lo cuenta Ramiro Gómez en su artículo titulado: “La hipocresía de un no a la guerra”; y lo narra de la manera siguiente:

Llegó el día fatídico. El 2 de mayo de 2014 nos cambió la vida a miles de personas de muchos países. La liga de fútbol, “casualmente” en mitad de ese caldo de cultivo, organizó un partido amistoso “por la patria” entre dos equipos de fútbol con hinchadas grandes fascistas. Antes del partido, todos se unieron en una manifestación por la unidad de la patria ucraniana.

15 – Cerca del recorrido de esa manifestación antirrusa se había establecido en la puerta de la Casa de los Sindicatos, un campamento de manifestantes anti-Maidán, de ascendencia rusa.

16 – En Rusia, su “semana santa” está marcada por la historia soviética, y desde el 1 de mayo (día de la clase obrera), hasta el 9 de mayo, son días de fiestas, en los que se conmemora el día de la victoria contra el III Reich alemán, y la gente aprovecha estos días festivos para visitar a familiares y hacer excursiones. Por esta razón, el campamento anti-Maidán sólo tenía varios cientos de personas, en su mayoría jubilados y chavalillos.

17 – En un momento determinado de la susodicha marcha, los neonazistas y neofascista que la integran, se desvían del recorrido y se dirigen en masa hacia la Casa de los Sindicatos.

El resultado ya lo sabemos. La gente del campamento, viendo a esa masa enfurecida de nazis y fascistas con la banderas roja y negra, se vio obligada a refugiarse dentro del edificio. En un instante, los nazis y fascistas rodearon el edificio y le prendieron fuego con todas las personas dentro. Más de 50 víctimas, incluyendo chavales de 16 años, murieron calcinados. Hay imágenes al alcance de cualquiera, de una mujer embarazada estrangulada por los neonazis con un cable de teléfono, mientras el resto de los manifestantes gritaban “muerte a los rusos”.

18 – La gente dentro del edificio que trataba de huir de las llamas, se tiraba desde un tercer piso a la calle, donde eran recibidos con barras de acero y golpeados hasta la muerte por la turba de “civiles inocentes”. Los datos reales son, que además de esas 50 personas quemadas, hay otras 150 que desaparecieron sin saber nunca, dónde habían acabado.

19 – La infamia no terminó ahí, pues las autoridades, que estaban presentes en ese ataque sin hacer nada, incluso colaborando, a las únicas personas que detuvieron por esos hechos, fueron precisamente a algunos de los atacados. Mientras, los políticos ucranianos aplaudían públicamente en las redes los hechos sucedidos. Las imágenes de los cuerpos de las y los prorrusos calcinados, son terribles.

20 – También, son terribles las imágenes de muchas chavalas y chavales ucranianos de veintipocos años, rellenando los cócteles molotov con los que quemarían vivos a los prorrusos, o las imágenes de la líder de FEMEN en Ucrania celebrando la masacre con el edificio en llamas a su espalda (ver estas escenas es fácil, buscar en Google, “Femen, Odessa” y aparecerán decenas de audios con presentando esta tragedia. Por ejemplo, ver el siguiente enlace.

Los hechos que siguieron a estos acontecimientos, eran de esperarse.

Mega odio en Donetsk y Lugansk

21 – Este salvajismo de los neonazistas y neofascistas en Ucrania, donde más se ha hizo presente es en Donbass, particularmente en Donetsk y Lugansk, donde la población prorrusa es el 97%. Las horribles escenas de esta aberración han sido narradas por decenas de periodistas, cuyos reportajes no son dados a conocer por las grandes cadenas de comunicación al servicio de las fuerzas satánicas que han orquestado que Rusia se vea obligada a invadir a Ucrania.

22 – Los nazis linchando, ahorcando, enterrando vivos a civiles rusos, violando mujeres, crucificando a personas a las que después prenderían fuego, y ante el discurso ucraniano que llama a tomar a Donbass y a exterminar a ese 20% de su población en el Este y a la totalidad de la población de Crimea, entonces, estos prorrusos se ven obligados a reaccionar para defender sus familias, sus casas, sus vidas y sus tierras.

23 – Para conjurar aquella situación, Crimea hizo un referéndum para decidir su anexión a Rusia. Los prorrusos ganaron este referendo con un 97%, lo que decidió la anexión a Rusia, como al efecto se hizo. Con esta anexión, los ciudadanos de Crimea quedaron a salvo de las embestidas de los neonazistas y neofascistas ucranianos.

24 – Por otro lado, también, buscando salvarse de las atrocidades de los neonazistas y neofascistas ucranianos, Donetsk y Lugansk se declararon Repúblicas Populares independientes de Ucrania. Entonces, el ejército ucraniano encabezado por los batallones nazis (Azov, Aidar, etc) les declararon la guerra a esas provincias proclamadas repúblicas independientes, y comenzaron a rodearlas y bombardearlas.

25 – En esta guerra, tanto las provincias Kramatorsk como Járkov, no estaban preparadas para aguantar el asedio militar de la artillería ucraniana y sucumbieron muy pronto. Las escenas de masacres a prorrusos, por parte de los escuadrones de neonazis y neofascistas que se sucedieron en esos días, son terriblemente sobrecogedoras.

26 – Pero Lugansk y Donetsk se hicieron fuertes. Los obreros, mineros, civiles, y también algunos policías y soldados de ascendencia rusa, se organizaron, tomaron cuarteles y se armaron formando las milicias populares de autodefensa. Es que no estaban dispuestos a dejarse humillar, torturar y matar.

27 – Los batallones nazis y el ejército ucraniano rodearon a Lugansk y Donetsk creando un cerco que incomunicó a dichas ciudades y comenzaron a bombardear sin piedad a la población civil saltándose todas las convenciones y pactos de derechos humanos.

28 – Lo primero que hicieron fue bombardear las plantas de agua, electricidad y energía, dejando a la población sin agua, sin electricidad, sin comunicaciones, radio, teléfono y televisión. Después destrozaron las principales vías de comunicación para evitar que puedan abastecerse de víveres.

29 – Durante meses, estas ciudades fueron golpeadas con crueldad inaudita. Miles de personas, ancianos, niños, etc., murieron desmembrados saltando por los aires sus miembros en una carnicería despiadadamente sangrienta.

30 – Los hospitales, colegios y guarderías, no se salvaron de las bombas. Las ciudades y pueblos en mayoría fueron destruidos. A consecuencia de la tanta destrucción, pánico y muerte, se generó un éxodo de cientos de miles de personas que fueron recibidos en Rusia para que salvaran sus vidas.

31 – El sadismo de los fascistas emuló a la España de Franco con el bombardeo de “La Desbandá”. En la última carretera de Lugansk, que quedaba sin tomar, y que se comunica con Rusia, sucedió algo terrible. El ejército ucraniano comunicó a los civiles del Donbass que pararían el fuego durante 24 horas para que todos los civiles que quisieran huir a Rusia lo hicieran de inmediato.

32 – Haciendo caso a este llamado, caravanas de autobuses comenzaron el camino por dicha carretera. ¡Pero, oh sorpresa!, el ejército ucraniano, cuando la carretera estuvo repleta de vehículos y humanos de todo género y edad, abrió fuego inclemente contra todo lo que había en la carretera, reduciendo a escombros de hierros humeantes retorcidos los vehículos, y a los humanos, a cuerpos calcinados y mutilados. Las vísceras humanas de niños, ancianos, hombres y mujeres inocentes andaban esparcidas por doquier.

33 – Los batallones nazis a su vez, tomaban pueblos enteros, violaban a placer a todas las mujeres y niñas, saqueaban las casas, torturaban a los hombres e incluso celebraban orgías en las que violaban a bebés delante de sus madres. En esta locura de psicópatas de la más baja calaña de la especie humana, se encontraron muchos cadáveres de hombres, mujeres y niños, que habían sido arrojados en pozos, después de ser torturados, ahorcados, mutilados y hasta con las orejas cortadas o con los ojos sacados.

Algo de lo narrado se puede ver en el documental “Infierno en el Donbass”

34 – En medio de esa situación tan atroz, el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, el 5 diciembre de 2014, en un discurso a la nación, externó sus planes de apartheid contra los ciudadanos ucranianos prorrusos. Cito:

¡Nosotros tendremos trabajo, y ellos no!

¡Nosotros tendremos pensiones, y ellos no!

¡Nosotros tendremos prestaciones, para los pensionistas y los niños, y ellos no!

¡Nuestros hijos irán a la escuela y a la guardería, los de ellos se quedarán en los sótanos, porque no pueden hacer nada!

Estas declaraciones de Poroshenko están contenidas en el documental de la periodista francesa Anne Laure Bonnel titulado: “Donbass”, un documental imprescindible:

35 – Cuando el presidente Poroshenko pronunciaba aquel infame discurso, era aplaudido por todos los ucranianos que odiaban a los prorrusos, y que hoy, ante los sufrimientos, perdidas y derrotas que les ha ocasionado la guerra, se están haciendo pasar por los buenos de la película, queriendo decir, que ellos no tienen nada que ver con esta guerra.

36 – A partir del 2014, hasta la fecha (marzo de 2022), han transcurrido 8 años en los que pueblo de Donbass ha sufrido el calor de 40º, o el frio de menos 20º sin una gota de agua (solo con hielo para derretir en un envase), sin poder comer y asearse en varios dias, durmiendo en rincones y sótanos, e incluso, en alcantarillas para evitar el continuo impacto de las bombas del ejército de Ucrania.

37 – A la fecha (marzo de 2022), han pasado 8 años en los que el ejército ucraniano ha masacrado sin piedad y sin interrupción al pueblo del Donbass, sin que la comunidad internacional se haya hecho eco de este genocidio, que se contabiliza en 14.000 personas asesinadas. Eso sí, en contraposición cuelgan en las redes millones de noticias falsas acompañadas de montajes audiovisuales, presentando a las fuerzas armadas rusas como asesinos de mujeres, ancianos y niños indefensos.

38- En este escenario de guerra infame, los más patéticos son Joe Biden y la corte de políticos desaprensivos que le hacen coro con el señalamiento de que Putin es un tirano cruel y asesino, cinismo este que despliegan sin tapujos, cuando con sus acciones han estado atizando esta guerra, porque si hubiesen querido la paz, lograrla, hubiese sido lo más fácil. Para ello sólo hubiera bastado, con que Ucrania permanezca neutral, con su no pertenencia a la OTAN y con respetar la vida de los ucranianos prorrusos y su identidad cultural. Pero eso no es lo que se quiere.

39 – Lo que se busca con esta guerra (cogiendo a los ucranianos de carne de cañón y a los europeos de tontos útiles), es sacar del mercado europeo a los combustibles rusos para asegurar que sean los combustibles norteamericanos los que suplan el mercado europeo. Estos viejos planes imperialistas comenzaron a concretizarse el 22 de febrero de 2014, con el golpe de estado que se le dio al corrupto gobernante prorruso, Víktor Yanukóvich. Luego, colocaron en el poder a dos títeres occidentalista, también corruptos (Petró Poroshenko y Volodímir Zelenski), para con la colaboración de ellos provocar a Rusia a invadir a Ucrania con aquello de que Ucrania ingrese a la OTAN, y con la masacre a ciudadanos ucranianos prorrusos.

40 – Pero, ¡Oh Dios mío, con cuánta hipocresía se hacen todas aquellas ignominias! Sin importarles cuantos mueran, ni el sufrimiento que ocasionan, ni todo lo que destruyen, provocan la guerra que ahora se está librando en Ucrania, con fines de lograr ventajas de mercado. Es maldad sobre maldad, pues acusan a Putin de tirano cruel y asesino, de matar niños, mujeres y ancianos inocentes, y de invadir a Ucrania de manera no “provocada e injustificada”. En esta guerra, el cinismo ha llegado al colmo, de acusar a Putin de ser el responsable de poner en peligro la paz mundial y de conducirnos a una Tercera Guerra Mundial, o sea, aquí, el malo de la película es Putin. Sus contrarios, son santos, que ya tienen el cielo ganado.

41 – Biden obvia, que él y la mayoría de los políticos de su entorno, que hoy están satanizando a Putin, apoyaron la invasiones y bombardeos a Irak, Afganistán, Libia, Siria y Yugoslavia, con lo que destruyeron a ciudades enteras de esas naciones, mataron a 11 millones de personas y ocasionaron 30 millones de refugiados. Y no apoyaron la guerra y bombardeos a Vietnam Laos y Camboya, porque en aquella época, todos ellos eran una camada de imberbes.

42 – Un video de 1998, testimonia que el senador Joe Biden sugirió enfáticamente los Bombardeos que destruyeron a Yugoslavia, que mataron a miles de personas y que ocasionaron millones de refugiados.

Enérgicamente, Joe Biden dice: “Yo sugerí que nosotros bombardeáramos a Belgrado. Yo sugerí que nosotros enviáramos pilotos a destruir todos los puentes. Yo sugerí que nosotros lleváramos a cabo acciones específicas”.

https://www.youtube.com/shorts/NjjG-DRVObM

43 – En su satanización a Putin, ciertos sesudos articulistas han planteado: “A la luz del ordenamiento jurídico internacional no debería estar en discusión el derecho de Ucrania a pertenecer a los bloques o las entidades multilaterales que juzgue convenientes”. Entonces, si fuera así, por esa misma razón, a Cuba, Venezuela, Nicaragua ni a ningún otro país se le debe coartar ese derecho con guerras convencionales y no convencionales (bloqueos, sanciones, guerras mediáticas etc.) Pero también, en base a ese criterio jurídico del ordenamiento internacional, los misiles que en 1961 quiso establecer la Unión Soviética en Cuba no debieron de tener oposición. Voy más lejos, siguiendo esa lógica del derecho internacional de respetar la soberanía y autodeterminación de los pueblos, si hoy en día Putin quisiera colocar misiles nucleares en Cuba o en la frontera México-norteamericana, tampoco debiera de encontrar oposición.

44 – Pero se da el caso, que no es así; y es tan no así, que en marzo de 2015 el presidente Barack Obama, le cayó arriba a Venezuela para destruir y suplantar el gobierno encabezado por Nicolas Maduro, argumentado: “La Venezuela Chavista, constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”. Esta proclama se hizo bajo la firma de una orden ejecutiva declarada de «emergencia nacional», con lo que una vez más, los Estados Unidos asumían la defensa de su espacio vital, que es lo mismo que está haciendo Rusia al no aceptar que en Ucrania (que es su espacio vital), se pongan misiles nucleares. Esta es la misma postura que adoptaron los Estados Unidos en 1962 cuando la Unión Soviética quiso establecer en Cuba una base nuclear.

45 – Ahora bien, no obstante ocultarle al mundo con premeditación y alevosía las verdaderas causas de esta guerra, pese a ello, de algún modo, esas verdades saldrán a flote, porque la verdad jamás será sepultada por la mentira, la maldad y la ignorancia.

46 – En este escenario, también hay que tomar en cuenta la naturaleza criminal y decidida de los demonios que han provocado esta guerra, que con una jugada perversa aprovechan la ventaja de poder influir en una mayoría iletrada de la población mundial, que sin los conocimientos académicos de lugar, no puedan rebatir las mentiras que les venden como verdades. Es por ello, que satanizan a Putin, y lo culpan falsamente de ser el autor de esta guerra diabólicamente infame.

47 – Por último, para culminar esta exposición, yo, a unos y a otros les pregunto:

¿Debió o debe Putin aceptar, que Ucrania ingrese a la OTAN, y que luego le instalen cohetes nucleares, en ese espacio vital, que para Rusia, es Ucrania?

Por analogía, ¿aceptarían los Estados Unidos que Putin ponga bases nucleares en Cuba, Venezuela, o en la frontera México-americana?

Otra pregunta. ¿Lograremos la ansiada paz mundial, con estas maneras imperialistas, con tantos ignorantes sobre la tierra, y con neonazis y neofascistas satánicos, como los ucranianos antirrusos que hoy protagonizan la guerra contra Rusia?.

48 – Finalmente, unas cuantas de preguntas de naturaleza filosófica y religiosa. ¿Es lícito darnos una buena vida (el sueño de norteamericanos y europeos), a costa de sacrificar la vida misma o el bienestar de los demás? ¿No hay otra forma con la que podamos lograr el bienestar colectivo de los que vivimos en este planeta, sin devorarnos los unos a los otros? ¿Es lo real, que se imponga como ley de vida una especie de fagocitosis, que da paso a la sobrevivencia del más fuerte? Entonces, ¿si fuera así, que mundo es este, donde el llamado Dios nos ha arrojado a vivir en este infierno, donde para vivir tenemos que combatir y matar a los que nos han dicho que son nuestros hermanos? ¿Se entiende lo que quiero decir?

A mis lectores, y a los satanizadores de Vladimir Putin, les dejo la palabra…