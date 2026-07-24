RD acogerá por primera vez la cita danza Só Dança in Motion

Santo Domingo, 23 jul (EFE).- La República Dominicana será sede por primera vez del encuentro internacional Só Dança in Motion, que reunirá del 3 al 9 de agosto a maestros, bailarines y representantes de instituciones vinculadas a la danza de varios países, informaron este miércoles los organizadores.
Según un comunicado de la organización, el programa incluirá clases magistrales y cursos intensivos de ballet clásico, danza contemporánea, danza moderna e hip hop para estudiantes de distintos niveles, así como un curso de actualización profesional dirigido a maestros.
Entre los invitados figuran la italiana Claudia Zaccari, directora artística del encuentro y ex primera bailarina del Teatro dell’Opera di Roma; Caridad Martínez, ex primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba; Nicola Tranah, exintegrante del Royal Ballet de Londres; Joy Womack, exbailarina del Bolshói Ballet, y Kathryn Bradney, directora artística y ejecutiva del Prix de Lausanne.
Los organizadores indicaron que el encuentro busca fortalecer la formación artística en el país y crear oportunidades para bailarines dominicanos mediante becas, programas de perfeccionamiento y acceso a concursos internacionales para los participantes más destacados.