RD acogerá por primera vez la cita danza Só Dança in Motion

El evento se desarrollará del 3 al 5 de agosto en la Escuela Nacional de Danza (Endanza), en Santo Domingo, y del 7 al 9 de agosto en la Escuela de Bellas Artes de Santiago de los Caballeros.

Según un comunicado de la organización, el programa incluirá clases magistrales y cursos intensivos de ballet clásico, danza contemporánea, danza moderna e hip hop para estudiantes de distintos niveles, así como un curso de actualización profesional dirigido a maestros.

Entre los invitados figuran la italiana Claudia Zaccari, directora artística del encuentro y ex primera bailarina del Teatro dell’Opera di Roma; Caridad Martínez, ex primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba; Nicola Tranah, exintegrante del Royal Ballet de Londres; Joy Womack, exbailarina del Bolshói Ballet, y Kathryn Bradney, directora artística y ejecutiva del Prix de Lausanne.

Los organizadores indicaron que el encuentro busca fortalecer la formación artística en el país y crear oportunidades para bailarines dominicanos mediante becas, programas de perfeccionamiento y acceso a concursos internacionales para los participantes más destacados.