ETED culminará reconducción línea de 69 kV en Puerto Plata

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PUERTO PLATA.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 25 de julio, de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, realizará la cuarta y última etapa de la reconducción de la línea de transmisión de 69 kV Puerto Plata I–Puerto Plata II, con el propósito de fortalecer la infraestructura eléctrica de la provincia y aumentar la capacidad de transporte de energía en la región norte.

La institución indicó que, tras completar tres jornadas consecutivas, el proyecto registra un avance del 80 %. Con la conclusión de esta fase quedarán rehabilitados los 3.5 kilómetros de la línea, incorporando conductores de mayor capacidad para mejorar la confiabilidad del sistema y responder al crecimiento de la demanda energética en Puerto Plata.

MANTENIMIENTO Y COMUNIDADES AFECTADAS

Como parte de la jornada, la ETED ejecutará un mantenimiento mayor en la barra de la subestación de 69 kV Puerto Plata y realizará la apertura de la línea Playa Dorada–Puerto Plata, acciones que contribuirán a reforzar la seguridad operativa y la estabilidad de la red de transmisión.

Debido a estos trabajos, será necesario interrumpir temporalmente el servicio eléctrico en sectores como Puerto Plata, Cristo Rey, Padre Las Casas, Montemar, Los Mameyes, Ensanche Dubeaux, urbanizaciones Florida, Arcoíris y Gregorio Luperón, además de comunidades como La Colonia, Costa Azul, Punta Goleta y Rocon.

La ETED destacó que la culminación de este proyecto representa un paso significativo para el desarrollo energético, turístico y económico de Puerto Plata, al dotar a la provincia de una infraestructura más robusta, segura y eficiente, en beneficio de sus habitantes y del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

an/am