La Villa de los XXV Juegos Centroamericanos: estrategias para un legado sostenible

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I. La metamorfosis del legado deportivo

Los grandes eventos multideportivos internacionales no solo se miden por la destreza de los atletas que cruzan la línea de meta, ni por el fervor efímero de las gradas durante la justa estival. Su verdadera dimensión histórica y su impacto socioeconómico se evalúan a partir del día posterior a la ceremonia de clausura.

La construcción de una villa destinada a albergar a millares de atletas y oficiales —como la erigida en el sector oriental de nuestra provincia, en el área de influencia de Ciudad Juan Bosch, con motivo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe— representa una inversión colosal de recursos públicos y privados que exige un destino post-evento rigurosamente planificado.

Evitar el fantasma de los llamados «elefantes blancos» o la degradación de complejos inmobiliarios por falta de visión estatal constituye un imperativo ético, jurídico y urbanístico. En este ensayo se propone un modelo de transición estratégica que asegure que estos edificios y apartamentos se transformen en un motor dinámico de bienestar social, desarrollo habitacional y cohesión comunitaria.

II. El contexto y la magnitud del complejo habitacional

El complejo habitacional levantado en Santo Domingo Este para la cita regional no es una simple concentración de techos temporales; constituye una auténtica ciudad satélite dotada de la infraestructura vial, sanitaria, eléctrica y recreativa necesaria para sostener una alta densidad poblacional. Emplazado estratégicamente en la periferia de Ciudad Juan Bosch, este desarrollo se beneficia de un tejido urbano planificado que facilita la conectividad metropolitana.

Sin embargo, la culminación de los juegos en los meses de julio y agosto deja abierta una interrogante cardinal: ¿Cómo articular una transición fluida que evite el abandono, la especulación desmedida o el uso ineficiente de este patrimonio? La respuesta exige ponderar vertientes estratégicas que armonicen la rentabilidad social con la sostenibilidad financiera del Estado.

III. Vertientes estratégicas para un legado sostenible

Para garantizar que la infraestructura de la Villa se convierta en un activo permanente de desarrollo, se proponen cuatro vertientes fundamentales de acción:

1. Integración a los Fideicomisos de Vivienda de Bajo Costo (Solución al Déficit Habitacional)

La vocación natural de este complejo debe ser su incorporación masiva a los programas nacionales de vivienda de interés social y bajo costo. Mediante el fortalecimiento de los fideicomisos públicos-privados, el Estado puede estructurar planes de adquisición blanda orientados a familias de clase

trabajadora, jóvenes profesionales y parejas de reciente formación. La utilización del bono de primera vivienda, combinada con tasas de interés preferenciales a través de la banca hipotecaria, permitirá que miles de hogares dominicanos transiten de la informalidad o el alquiler precario a la propiedad segura y digna.

2. Creación de un Núcleo Residencial para Servidores Esenciales (Salud, Educación y Seguridad)

Una porción selecta de este complejo habitacional debe ser reservada como un fondo estratégico para el reconocimiento y arraigo de servidores públicos esenciales. Maestros del sistema educativo nacional, profesionales de la salud —especialmente médicos, enfermeras y técnicos sanitarios que sostienen el sistema asistencial— y miembros meritorios de las fuerzas del orden público y los cuerpos de socorro merecen acceder a planes preferenciales de adjudicación. Esto no solo dignifica la labor de quienes sostienen los pilares del Estado, sino que consolida comunidades ordenadas, disciplinadas y con un alto sentido de corresponsabilidad cívica.

3. El Modelo de Alquiler con Opción a Compra para Estímulo Académico y Tecnológico

Dada la proximidad de esta zona oriental con recintos universitarios, centros tecnológicos y parques industriales de expansión, una fracción de los edificios puede destinarse bajo la modalidad de alquiler con opción a compra. Este esquema protege a los sectores flotantes y a la población flotante joven que ingresa al mercado laboral, dándoles un margen financiero para capitalizarse mientras aseguran un techo definitivo, dinamizando a su vez la economía de la zona de influencia con un perfil demográfico activo y productivo.

4. Gobernanza y Sostenibilidad Administrativa Post-Juegos

La sostenibilidad física de la Villa requiere la creación inmediata de un Consorcio o Administración Fiduciaria de Transición que asuma el control del complejo una vez partan las delegaciones internacionales. Dicho ente deberá coordinar las adaptaciones técnicas menores —conversión de espacios comunes temporales en áreas comerciales y comunitarias permanentes— y garantizar la implementación de un régimen de condominio transparente, eficiente y de bajo costo operativo para los futuros propietarios.

IV. Conclusión: Del esfuerzo temporal al compromiso permanente

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo dejarán una huella imborrable en la historia del deporte nacional. No obstante, la obra cumbre de este magno evento no será únicamente la medalla obtenida en la pista o en el tatami, sino la capacidad del Estado y de la sociedad para transformar cemento, acero y planificación urbana en hogares estables y dignos para nuestra gente.

Apostar por un destino transparente, socialmente inclusivo y jurídicamente blindado de este complejo habitacional es honrar el sacrificio fiscal del pueblo dominicano y garantizar que, cuando las luces de la competición se apaguen, comience el brillo perdurable de miles de familias construyendo su porvenir bajo un techo propio.

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