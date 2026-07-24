Delegación de R. Dominicana conforma 710 atletas para JCC

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SANTO DOMINGO. El Comité Olímpico Dominicano (COD), a través de la Dirección Técnica y la Jefatura de Misión, informó que la delegación quisqueyana quedó conformada por un total de 1,022 personas, incluidos 710 atletas.

Entre los atletas, 379 son de la rama masculina, mientras que 331 son damas, y 312 figuran como oficiales, entre ellos entrenadores, delegados y dirigentes.

El total de atletas pernoctará en la Villa Centroamericana y del Caribe durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya inauguración será este viernes a las 8:00 de la noche.

La avanzada de la delegación, que incluyó 10 personas, se alojó en la Villa desde el pasado 17 de julio, al igual que la selección de Polo Acuático, conformada por 20 personas, que inició su competencia el pasado 20 de este mes.

La segunda fase de entrada a la Villa Centroamericana y del Caribe se llevó a cabo el día 22 de julio en horas de la tarde, con la entrada del 40 por ciento de los atletas participantes, acompañados de sus delegados y entrenadores, así como el área médica.

El otro restante de la delegación, el 60 por ciento, hará su entrada a la villa de forma escalonada, en tanto que atletismo cerrará el proceso con el grupo oficial de 91 personas, incluidos los 73 atletas, y el resto entre entrenadores y delegado.

La República Dominicana competirá en 40 deportes y 57 disciplinas deportivas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

La ceremonia de inauguración será este viernes, desde las 8:00 de la noche, mientras que el grueso de las competencias arrancan este sábado, desde las 9:00 de la mañan.

Los deportes de Polo Acuático, en ambas ramas, así como las competencias de bádminton en equipo dobles mixtos, entregarán las primeras medallas, en tanto que judo y taekwondo también darán inicio con la disputa de preseas.

of-am