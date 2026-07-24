ADIE llama a fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico

José A. Rodríguez junto a otros funcionarios durante el evento este 22 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) destacó la importancia de fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico nacional para enfrentar los riesgos asociados al cambio climático y los eventos extremos.

Durante el conversatorio “Resiliencia del sistema eléctrico ante riesgos climáticos y eventos extremos”, el presidente de ADIE, José A. Rodríguez, afirmó que el desarrollo energético del país debe incorporar la resiliencia como un elemento estratégico para garantizar la continuidad del servicio.

“Fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico no es únicamente una responsabilidad técnica o ambiental; es una inversión estratégica para proteger la economía, la competitividad y el bienestar nacional”, expresó.

IMPACTO ECONÓMICO Y NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN

Rodríguez señaló que, por su condición insular, República Dominicana está expuesta a huracanes, inundaciones, sequías y olas de calor que pueden afectar infraestructuras esenciales y servicios como salud, telecomunicaciones, agua y seguridad ciudadana.

El presidente de ADIE citó estimaciones del Banco Central que indican que el cambio climático genera pérdidas anuales cercanas al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los eventos extremos podrían elevar ese impacto hasta un 10 % del PIB.

Asimismo, destacó que el Banco Mundial proyecta posibles pérdidas de hasta un 17 % del PIB potencial hacia 2050 si el país no fortalece sus medidas de adaptación. Sin embargo, resaltó que las inversiones oportunas en resiliencia pueden reducir significativamente los daños económicos.

an/am