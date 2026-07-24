SNS iniciará intervención del Hospital Salvador B. Gautier

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, hizo el anuncio este 23 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) iniciará la próxima semana la primera etapa de intervención del Hospital Salvador B. Gautier, como parte del plan de remozamiento integral que impulsa el Gobierno para fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la capacidad de atención del centro.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, informó que los trabajos comenzarán luego de concluir la planificación para la movilización del área de Emergencia y la reubicación de los servicios que funcionan en ese espacio, garantizando la continuidad de la atención a los pacientes.

La intervención será ejecutada de manera gradual e incluirá la ampliación de la Emergencia, además del remozamiento de áreas de consultas, hospitalización, internamiento y cirugía, con el objetivo de modernizar las instalaciones sin afectar la prestación de servicios médicos.

CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL

Landrón destacó que el Hospital Salvador B. Gautier constituye un centro de referencia nacional y un espacio fundamental para la formación de médicos especialistas, por lo que su modernización es una prioridad dentro del fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud.

Como parte del proceso de mejora, el hospital será equipado con un moderno resonador magnético y un equipo de angiotomografía destinado a la sala de Hemodinamia, herramientas tecnológicas que permitirán elevar la capacidad diagnóstica y ofrecer tratamientos más oportunos.

El titular del SNS afirmó que estas acciones forman parte del compromiso de transformar la red hospitalaria nacional mediante inversiones en infraestructura, tecnología y mejores condiciones para pacientes y personal sanitario.

La institución indicó que la intervención del Salvador B. Gautier busca preservar el rol estratégico de este hospital dentro del sistema público de salud, garantizando servicios de mayor calidad y eficiencia para la población.

an/am