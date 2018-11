OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad.

►Amarante Baret piqueteado en NY: El precandidato presidencial del PLD, Carlos Amarante Baret, ofreció una rueda de prensa el pasado jueves en el restaurant 809, en el Alto Manhattan. Al momento, llegaron al frente algunos dominicanos ataviados con vestimentas verdes y empezaron a vociferar el acostumbrado clichet: “ladrón”, “ladrón”, “ladrón”. Las expresiones a todo pulmón se producían a escasos pies de donde Amarante estaba sentado hablando, por lo que las escuchaba clariiiito y decidió mudarse hacia la parte trasera del salón. El piquete fue bajo nieve, viento y un intenso frío. Son valientes, comentaron algunos al pasar por el lugar. No hubo incidentes, pero la situación le afectó mucho al político, así lo comentó y se le notó al llegar al hotel “Element Times Square West, ubicado en el 311 W, de la calle 39, entre la 8 y 9 avenida en dowtown Manhattan, según nuestra fuente. Amarante tenía una charla comunitaria al otro día (viernes) en el salón la escuela Gregorio Luperón (600 personas), ubicada en calle 165 con la avenida Ámsterdam, y la suspendió por dos razones, aseguró la fuente. Primero, por temor a que le hicieran otro piquete, y segundo por la falta de “quorum”, ya que tenía asegurada la asistencia de muy pocos “compañeritos”. El encuentro comunitario fue trasladado, sin previo aviso, para el local del “Club Tamboril” en el mismo edificio donde está el local del PLD y allí asistieron exclusivamente peledeístas y empleados, activo y en nómina, del Gobierno. Pero no se sabe cómo una multitud de piqueteadores se enteraron y se presentaron frente al local donde está el partido, vociferando lo mismo. ¿Tienen informantes los piqueteadores dentro del PLD? ¡Huumm. ¡Ah! Varios policías acudieron y protegieron al precandidato a penetrar y salir del lugar. Tampoco hubo incidentes. Ver Piquetes: https://www.youtube.com/watch?v=sZtcai28JEY

►Lo que habló Amarante en NY: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan analizaron los discursos de Amarante Baret, quien al parecer vino a NY influenciado 100 % por altos dirigentes peledeístas que todavía aspiran al consulado, y por eso el precandidato presentó sus diferentes discursos (70 % en rueda de prensa, local del Club y en un programa de TV) con ataques exclusivamente a la sede. Sin embargo, todo lo que prometió y solicita se viene haciendo en dicha sede, precisan. Veamos: ►Solicitó que la diáspora sea recompensada, escuchada y tener políticas públicas de parte del Gobierno dominicano. ►Además, que el sistema consular esté al servicio y trabaje con la comunidad, ser accesibles, tener orientación jurídica para los que tienen problemas legales, asesorías para conseguir trabajos, en el área de la salud y viviendas. Además que se gestione inversiones para la RD. En conclusión, Baret, proclamó que no está de acuerdo con que los consulados recauden dinero para el Gobierno. Los observadores coincidieron en cantar el estribillo de la canción de la Lupe = “Puro Teatro”. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=Riucws3AwDk

►Planteamientos contradictorios frente realidad consular: Al decir de dominicanos en el Alto Manhattan, entre ellos Junior Reynoso, Aneuris Sánchez, Martha Quezada, Tito Mangual, Wilson Tavera, Melaneo Holguín, Altagracia de Soto, Claudio Ureña, Melvin Guzmán, y Víctor Hugo Salcedo, entre otros, los planteamientos de Amarante Baret son contradictorios ante la realidad consular en NY. ►Coinciden en afirmar que el consulado ha llevado varias inversiones a RD, entre ellas mil millones de dólares de la Discovery Corporation, que construye un complejo hotelero en Playa Grande, Río San Juan.► Se reúne con la comunidad para elaborar agenda de desarrollo en común.► Ofrece gratuitamente trámites sobre renovación de residencia, petición familiar, permiso temporal de permanencia fuera de EE.UU.► Asesoría a los que están en proceso de repatriación y verifica si se puede pelear su caso.► A los que tienen conflictos legales en la RD.► Mantiene programas de salud con varios hospitales de la ciudad. ►Visita con frecuencia las diferentes cárceles bajo su jurisdicción, entre ellas Buffalo Federal Detention Facilitty Batavia, Inmigration Court-Varick, en Manhattan; Essex County Correctional Facility, Bergen Countryy Jail; Elizabeth Detention Center, y Hudson Country Correctional Center, todas en Nueva Jersey, entre otras. ► Asimismo, ha hecho detener 17 deportaciones de criollos y logrado la liberación de varios. ►Directivos del PLD-NY han considerado excelente la actual gestión.► Empresarios dominicanos en NY han valorado positiva la gestión. ►Profesionales criollos en NY también la han valorado positiva. ►La última encuesta (septiembre pasado) entre dominicanos en la Metrópoli le otorgaron un 61.61 % a la labor consular, entre otras cosas.

►Abogados PRM acuden ante OEA: Los abogados del PRM Sigmund Freud, director jurídico, Orlando Jorge Mera, y Manuel Conde, vinieron desde la RD la semana pasada a depositar documentos ante la OEA, informando que el gobierno dominicano tiene secuestrada la justicia dominicana y la maneja a su antojo, poniendo de ejemplo al ex senador, Jesús -Chú- Vásquez, quien, a su juicio, fue involucrado por razones políticas en el caso Odebrecht. “Lo están involucrando, no han dejado que se defienda, el Poder Judicial ha violado sus derechos y no se le ha permitido demostrar su inocencia. El Gobierno solo busca descalificar a dirigentes fundamentales de la oposición”, sostienen. En la OEA lo recibieron Jean Michel Arrighi, secretario de Asuntos Legales, Gabriel Bidegain, asesor del secretario general, y Roger Noriega, especializado en asuntos del hemisferio occidental. ¿Se vieron con Gedeón Santos?, embajador dominicano ante la OEA, preguntan algunos. También se vieron con algunos legisladores en Washington. En el local del partido en El Bronx, dictaron una charla a decenas de perremeistas sobre la nueva Ley de Partidos y sobre el caso de la justicia dominicana. ¡Ah! Muchos están distribuyendo en la Gran Manzana lo que ha salido en la prensa nacional, “El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Arístides Victoria Yeb (PLD), y el diputado Napoleón -El Puma- López Rodríguez (PRM), salieron en defensa de la inocencia del ex senador en el caso Odebrecht. ¡Huumm!

►La vieja Mónica: Varios lectores nos envían una carta en la que dicen: Lo que Mónica Zapata escribió “de que usted es una bocina del Gobierno no bien pagada, lambón de mala muerte y espécimen del periodismo, porque no puso sus sandeces y mongólicos movimientos en la prensa, durante una reciente protesta en que ella participara contra Lucía Medina. Con relación a eso, debemos decir que, para dejarse sentir, esa persona utiliza argucias de mala calaña, tanto personal como política, y se recuesta en movimientos de la sociedad civil para presentarse ante la comunidad con su ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Por inepta y trapisondista, tuvo que brincar del MPD al Frente Amplio, y de este último a Alianza País, donde Luis Mayobanex Rodríguez, analista objetivo y coordinador general en EE.UU, debe cuidarse para que no vaya a embarrar de…. la organización que dirige. “Es una tránsfuga, marioneta y otras cosas peores”. Consideramos que la vieja Mónica lo que debe hacer es presentar y sustentar programas en defensa de la comunidad, no bla, bla, bla, sino orientándola, elaborando folletos, asistiéndola en corte, enfocando temas con posibles soluciones, de los que aquejan nuestras gentes. Les llamamos la “tintorera” por la camada que posee”, aparte de que sus compañeros le hablan desde lejos, porque consideran que debe contribuir con la salud e higiene, diiicen otros. La “tintorera” vive haciendo acusaciones sin pruebas, aguajeando que defiende la comunidad, pero con su actuación la está “ensuciando de….. Esperamos respuesta para seguir disparando como escribe su colega Rolando Robles, al término de sus artículos. Atte. José Ml. Holguín, William Salcedo, Ingrid de Calcaño y Tomás Toribio, entre otros.

►El que calla otorga: El rum rum entre dominicanos en NY es que todo parece indicar que fue cierto que muchos reformistas en NY decidieron apoyar a Temístocles Montás, debido a que la filial desmintió la noticia inicial que se publicara en ese sentido hace algunos días, alegando que quienes apoyaron al precandidato presidencial del PLD no pertenecían a la entidad.Ver: https://almomento.net/filial-prsc-ny-desmiente-apoyo-a-temistocles-montas/. Pero luego, los que apoyaron a Temo descalificaron la filial y reiteraron su apoyo al sancristobalense porque “se trata de un dirigente político, de una persona probada y con experiencia que se identifica con las aspiraciones de todos los dominicanos”, y como es lógico, al anunciar el respaldo al precandidato ya dejan de pertenecer al PRSC”, precisaron. Ver: https://almomento.net/abogado-jose-barreiro-descalifica-dirigencia-reformista-en-nueva-york/. El que calla otorga, y los reformistas en NY (Shssss) callados, diiicen. ¡Ah! Ellos mismos (apoyadores) se aplicaron la nueva Ley 33-38 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que establece en su artículo 8 que el apoyo a una candidatura contraria, hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, la participación en actividades de partidos contrarios o la aceptación de candidaturas por otro partido implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente ley”. ¿Desplumando el gallo? ¡Huuummm!

►¿Celos a flote?: La semana pasada escribimos sobre la comisión de dirigentes seguidores de Leonel Fernández que estuvo en NY, encabezada por Franklin Almeyda y Freddy Pérez, destacando lo que dijo el coordinador general de dicho sector (Pérez) que “por los he chos los conoceréis”, andamos buscando calidad y los 300 son calidad”. Asimismo, “El León” proclamó a principio de año en la Gran Manzana que “lo único que yo no pensé es que los compañeros de NY iban a ser más pretenciosos que Duarte, porque Duarte se quedó con un grupo de 30 nada más (Los Trinitarios), pero aquí son 300 y esos 300 son multiplicadores. Luego recibí decenas de llamadas, mensajes, e-mail, y foristas escribiendo que “los hombres de la prensa deben ejercer su profesión cuidando un mínimo de ética y al hacerse eco de una noticia deben en su difusión ser lo más objetivos posible y cuando escuchamos al periodista referirse al movimiento “300 con Leonel” pensamos que no se está siendo objetivo”. El autor de esta columna aclara que no le importa que sean 100, 200, 300, 400, 500, 700 ó 900 porque no tiene compromiso con ninguna organización política, llámese PLD, PRSC, PRM, PRD, etc. porque nuestro compromiso es con la comunidad. Diiicen, “A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”. Una imagen vale más que mil palabras. Dejo a interpretación de nuestros lectores este video. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ROZ-pYqnQOs. ¡Ah! También testimonio de unos de nuestros analistas más enjundiosos en NY, como lo es Rolando Robles. Ver: https://elnuevodiario.com.do/300-con-leonel-un-moderno-ejercito-espartano/

►Un valor dominicano en NY: Rafael -Bomba- Brito reconocido productor del programa diario “La Hora del Swing” por Súper Canal, reside en NYC desde 1981. En su época de infancia y pubertad en RD laboró en construcción, fue panadero, anunciaba en guagüitas, conociendo ahí su vena de locutor y hoy en día es uno de los mejores exponente dominicano ante un micrófono, coherencia, sentido de la expresión, con un buen léxico a la hora de ser maestro de ceremonia, un megáfono es su vida. Con su accionar personal, comunitario y por la TV es un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones nuestras. ¡Ah! es compositor musical. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Bomba Brito, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal, se proclamó la Primera Constitución-RD (174 años). La misma ha sido modificada 39 veces, mayormente para tocar la reelección presidencial. En los últimos 8 años ha sido reformada 2 veces (2010 y 2015), solo modificando el artículo 124, que prohibía la reelección presidencial. Según un análisis en 2017 del Foro Mundial (WEF), la RD ocupa el primer lugar entre los países de América Latina que han realizado más reformas constitucionales. Venezuela, en segunda lugar con, 26, y Haití de tercero, con 24. Los presidentes que más impulsaron modificaciones a la Constitución RD fueron Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez, Rafael Leonidas Trujillo Molina y Joaquín Balaguer.

►Servicio comunitario: Hay que tener cuidado con los anuncios que ofrecen empleos para cuidar niños o adultos mayores porque muchas veces no existen. Verificar por internet si la empresa que lo ofrece es legítima. Más información en https://www.ftc.gov/es

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.67 y Venta $50.11 ►Compra Euro $55.80 y Venta $59.60 ►Galón de Gasolina Premiun $224.60 y Regular $212.60 ►Gasoil Premium $201.50 y Regular $191.20 ►Kerosene $176.60 ►Gas Licuado de Petróleo $111.60 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Amorfo = Persona que tiene una personalidad inestable. Perínclito = Que es grande, ilustre en sumo grado

►Cita histórica: Distancias honestas valen más que cercanías hipócritas. (Sonia Iris Menéndez, poeta de Argentina).

►Refrán: Hoy iniciamos este segmento porque los dominicanos hablan mucho de manera coloquial. Los refranes y dichos populares no necesitan explicación, solo sentido común. En todos los idiomas se utilizan modismos o frases hechas cuyo significado no es literal sino figurado. “Le salió el tiro por la culata”.

