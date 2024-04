OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en Nueva York

Por BELKYS MARTINEZ

¡Saludos a todos desde mi rinconcito De Aquí Y De Allá, mi gente bella! ¡Qué semana tan ajetreada hemos tenido en Nueva York! Entre reuniones políticas y encuentros con viejos amigos a los que teníamos tiempo sin ver, ¡no hemos parado ni un minuto! Y es que, como bien decía el Benemérito de las Américas, Benito Juárez «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». Por eso, es importante valorar y respetar las opiniones políticas de nuestros amigos, ¡que al final del día, lo que importa es la amistad! Vamos a sembrar más amor y paz en el mundo, porque de eso es lo que más necesitamos. Así que acompáñenme en esta aventura semanal, porque aquí hay mucho por comentar y compartir. Síganme los buenos jijijijijijijijij

CENA AMIGOS DE LUIS

¡Excelente encuentro el del viernes en el Greentree Country Club! . Estuvimos en la cena bailable de los amigos de Luis Abinader, donde los protagonistas eran Yayo Lovaton y Wellington Arnaud. Yayo no se dejó ver, pero Wellington llegó puntual y se convirtió en el centro de atención. ¡Menudo bombardeo de besos, abrazos y selfies le cayó!

Además, hay que reconocer las finas atenciones de los organizadores, así como del personal del club, quienes nos hicieron sentir como en casa. Y no podemos olvidar mencionar la exquisita cena que disfrutamos durante la velada.

Hubo algunas invitadas que no entendieron el concepto de «cena bailable» y se pusieron sus mejores galas, mientras que otras parecían que iban de compras al súper. Parecía un desfile de moda con tanto contraste.

Pero bueno, en los Newyores no hay que hacerles caso a esas cosas, así que me lancé a la pista con el Dr. Lantigua al ritmo de Raúl Acosta y Oro Sólido. Sorpresa total, ¡el doctor resultó ser un bailarín profesional! Parece tranquilo, pero en cuanto entra a la pista de baile se transforma, no había competencia bailable para el doctor. Ay noooo.

En serio señores, hace falta una clase de etiqueta y protocolo urgente para algunas personas, porque la falta de código de vestimenta estaba a la orden del día. Aunque también es justo reconocer que había mujeres espectaculares vestidas de maravilla y hombres muy elegantes. ¡Qué noche, señoras y señores! Jijijijijijijijij

ALFONSO RODRIGUEZ EN «EL PODER DEL PUEBLO TV»

Agradable poder conversar en el Poder del Pueblo TV con el reconocido Cineasta y Cónsul en Los Ángeles CA, Alfonso Rodríguez, es un personaje de carácter fuerte que no teme decir lo que piensa, aunque a veces pueda resultar un poco brusco en sus palabras. A pesar de su fama de hombre duro, Alfonso ha demostrado ser un gran profesional y un apasionado por su trabajo. Su dedicación y compromiso con el cine lo han llevado a alcanzar grandes logros, como la creación de importantes alianzas con la industria del entretenimiento en Hollywood.

Alfonso es de esas personas especiales que los cargos públicos no les cambian su manera de manejarse con los demás, porque tiene bien puestos los pies sobre la tierra. Es un ser humano directo, sin poses, con una hoja de trabajo extraordinaria.

Algunos pueden pensar que, su reconocido mal genio puede ser difícil de manejar, pero su lealtad y apoyo incondicional hacia sus amigos lo convierten en una persona valiosa y digna de confianza, su corazón está en el lugar correcto y siempre estará ahí para quienes lo necesiten.

Alfonso ha logrado enviar al país 616 millones de dólares en producciones cinematográficas de Hollywood en sus 3 años como cónsul en Los Ángeles, una hazaña sin precedentes para la industria cinematográfica dominicana.

Alfonso Rodríguez es un hombre que lucha por lo que cree, aunque eso signifique no ser del agrado de todos. Gracias a su determinación y talento, ha dejado una marca importante en el mundo del cine y en la industria cinematográfica dominicana. ¡Un verdadero ejemplo de que el mal genio no siempre es un obstáculo para el éxito! Jijijijijijijijij me ahorca jajajajajaja.

TERMINARA PROGRAMA AUTOBUSES GRATUITOS

Perooo y tan rápido terminará el programa de autobuses gratis en los Newyores?. juuuuuummmm Dentro de poco, los viajes gratis en cinco líneas de autobús en la ciudad de Nueva York serán cosa del pasado.

El programa piloto, que costó 15 millones de dólares y ofrecía viajes gratuitos desde septiembre en algunas rutas clave, no fue incluido en el presupuesto estatal recién aprobado. Una verdadera lástima para los usuarios que se habían acostumbrado a no tener que sacar la cartera para subirse al bus.

A pesar de las críticas y la controversia, muchos apoyaban la continuación del proyecto de buses gratis, argumentando que beneficiaba a personas de bajos ingresos. Sin embargo, parece que la MTA no estaba de acuerdo desde el principio.

Por ahora, la MTA ha destinado una parte de los fondos para mejorar la frecuencia de los servicios en las rutas locales y exprés, pero el futuro del programa de tarifa gratuita sigue siendo incierto.

Así que ya lo saben, si quieren seguir viajando en autobús en la Gran Manzana, mejor vayan preparando el billete porque los viajes gratis están por finalizar. A caray lo bueno nunca dura.

ACCESO UNIVERSAL A INTERNET: LEY APROBADA EN NY

Nueva ley aprobada en Nueva York obliga a proveedores de Internet a ofrecer servicio de banda ancha a residentes de bajos ingresos por tan solo $15 al mes. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos respaldó esta medida, revocando un fallo anterior que la bloqueaba. La ley, aprobada en 2021 como parte del presupuesto estatal, busca garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a Internet, considerado vital en la vida diaria.

La iniciativa busca facilitar a personas de bajos ingresos tareas esenciales como educación en línea, búsqueda de empleo y atención médica virtual. Grupos de telecomunicaciones han protestado, argumentando que la ley afectaría sus finanzas e interferiría con regulaciones federales. Sin embargo, defensores de la medida afirman que es un paso crucial para cerrar la brecha digital y garantizar equidad en cuanto al acceso a la información y recursos en línea.

Esta ley representa un avance significativo en la lucha por garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su situación económica, tengan acceso a Internet a un costo asequible. El acceso a la banda ancha es cada vez más esencial en la sociedad actual, y medidas como esta son necesarias para promover la inclusión digital y la igualdad de oportunidades para todos. La implementación de esta ley refuerza el compromiso del estado de Nueva York con la equidad y el acceso universal a los servicios de comunicación.

En un contexto donde la conectividad es fundamental para la participación plena en la vida social y laboral, esta legislación representa un paso significativo hacia la democratización de la tecnología. Es esencial que las empresas de Internet cumplan con lo dispuesto en la ley, asegurando que las personas de bajos ingresos tengan la posibilidad de beneficiarse de los recursos y oportunidades que ofrece el mundo digital. La promulgación y defensa de leyes como esta son interesantes para construir una sociedad más justa y equitativa en la era digital.

NY PROHIBE VENTA A MENORES SUPLEMENTOS PARA REBAJAR

Es importante informar que ahora en Nueva York es ilegal vender suplementos para bajar de peso y desarrollar músculos a menores, como resultado de una ley pionera en el país que entró en vigor recientemente. Expertos han advertido sobre la falta de regulación federal en los suplementos dietéticos, lo que ha llevado a la inclusión de ingredientes no aprobados como esteroides y metales pesados en algunos de estos productos, poniendo en riesgo la salud de los niños.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos supervisa el mercado de los suplementos, pero no realiza pruebas exhaustivas antes de que sean puestos a la venta. Esto ha llevado a la creación de leyes estatales, como la de Nueva York, que buscan proteger a los menores de los riesgos asociados con estos productos.

Es importante que los padres estén al tanto de esta regulación y se aseguren de que sus hijos reciban los nutrientes necesarios a través de una alimentación equilibrada y saludable. La educación sobre hábitos alimenticios adecuados desde una edad temprana es esencial para garantizar un crecimiento y desarrollo saludables.

En lugar de depender de suplementos, debemos aprender a comer de manera balanceada y promover un estilo de vida activo para nuestros hijos. La alimentación adecuada es la base para una vida saludable a largo plazo, y como padres, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en este camino. ¡Cuidemos de su salud y bienestar! . ¡A comer de manera saludable y balanceada!… Si señor.

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción:

Que si alguien sabe por qué Ramfis Trujillo regreso solo a realizar un media tours?….Juuuuuummmm

La segunda que recibimos por email:

¿Que si es verdad que la JCE despacho los 1,566 kits electorales que utilizarán para el voto en el exterior? ….Uuuuueeeeppa, ya están en camino

Y la última que recibimos por WhatsApp:

Que si es cierto que Danilo Medina está llamando a la violencia el día de las elecciones?…. Pues se volvió loco Virgen Santísima.

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá, recuerden que los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV, a las 6 en punto por www.visionglobaltv.net y todas sus plataformas satelitales. Un fuerte abrazote, nos reencontramos la próxima semana.