Omar Furment presenta su nuevo libro “Ecos del Sentir”

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NUEVA YORK.- El periodista y escritor dominicano Omar Furment anunció el lanzamiento de su más reciente obra literaria, titulada “Ecos del Sentir”, un libro que reúne reflexiones, experiencias y sentimientos expresados desde una perspectiva profundamente humana y vinculada a la sensibilidad del autor frente a la vida y la sociedad.

Con esta nueva publicación, Furment amplía su trayectoria en el ámbito de las letras y la comunicación, luego de varias décadas de ejercicio profesional en el periodismo dominicano. La obra constituye una propuesta literaria en la que el autor explora emociones, vivencias y pensamientos que invitan al lector a detenerse, reflexionar y conectar con las distintas dimensiones del sentir humano.

“Ecos del Sentir” está dirigido a un público amplio y busca establecer un diálogo cercano entre el autor y sus lectores, a través de textos que combinan sensibilidad, reflexión y experiencias acumuladas a lo largo de su vida profesional y personal.

LA PUBLICACION YA SE ENCUENTRA EN AMAZON Y OTRAS PLATAFORMAS

La publicación ya se encuentra disponible en Amazon y en otras plataformas digitales de alcance mundial, lo que permite que lectores de la República Dominicana y de diferentes países puedan acceder a la obra.

Omar Furment, con más de cuatro décadas de experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo, ha desarrollado una amplia labor vinculada a la difusión de acontecimientos nacionales e internacionales, además de incursionar en la producción de obras de contenido histórico, político y social.

Con “Ecos del Sentir”, el periodista dominicano presenta una faceta literaria marcada por la introspección y la expresión de sentimientos, consolidando así una trayectoria que trasciende el ejercicio periodístico para adentrarse en el campo de la literatura.

La obra representa, además, una invitación a los lectores a descubrir, a través de sus páginas, esos pensamientos y emociones que permanecen como auténticos ecos de la experiencia humana.

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