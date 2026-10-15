Omar Fernández pide mayor fiscalización del Congreso

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SANTO DOMINGO.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, consideró que el Congreso Nacional debe fortalecer su labor de fiscalización y garantizar un mayor equilibrio democrático entre el oficialismo y la oposición.

El legislador abordó estos desafíos durante la conferencia «El rol del Congreso en un Estado Social y Democrático de Derecho: visión y desafíos del legislador en la democracia contemporánea», organizada por la Universidad APEC (Unapec), a través de su Facultad de Humanidades y Derecho.

Fernández señaló que el Poder Legislativo tiene capacidad para supervisar más las acciones del Gobierno. También destacó las dificultades de la oposición para ejercer su función de contrapeso, al contar con tres de los 32 senadores y cerca de 20 de los 190 diputados.

Ante la próxima presentación del Presupuesto General del Estado, el congresista consideró fundamental que existan voces críticas capaces de examinar las propuestas del Poder Ejecutivo y ofrecer a la ciudadanía perspectivas distintas sobre su contenido.

El rector de Unapec, Erik Pérez Vega, destacó el papel del Congreso en el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, así como la necesidad de impulsar la transparencia, la justicia social y una mayor cercanía entre las instituciones y la población.

Asimismo, valoró la formación y el compromiso social de Fernández, al tiempo que reafirmó la importancia de promover el pensamiento crítico y el debate académico sobre los principales desafíos nacionales.

La actividad contó con la participación de autoridades universitarias, representantes del Grupo APEC, docentes, egresados y estudiantes. Tras la exposición, Fernández y el decano de la Facultad de Humanidades y Derecho, Alejandro Moscoso Segarra, participaron en un conversatorio sobre representación democrática y responsabilidad pública.

Con este encuentro, Unapec busca fortalecer el intercambio entre la academia y los representantes de los poderes públicos, así como fomentar una ciudadanía informada y comprometida con la institucionalidad democrática.

dh/am